Schulstart mit Hindernissen: Wenn an diesem Montag wieder der Unterricht nach den Herbstferien beginnt, gelten für die rund 151 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern verschärfte Regeln. Den Klassenraum betreten dürfen nur Schüler, die ein ausgefülltes und von den Eltern unterschriebenes Formblatt mitbringen. Auf dem Formular, das vor den Herbstferien verteilt worden war, müssen die Eltern unter anderem bestätigen, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-19-Symptome wie Husten oder Fieber hat.

Zudem darf es sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Risikogebiet aufgehalten haben. Risikogebiete sind Kreise oder Städte, in denen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner aufgetreten waren. Dies trifft zum Beispiel für Berlin zu.

Lehrergewerkschaft GEW : Regelung kaum umsetzbar

Und da beginnt das Problem, kritisiert die Lehrergewerkschaft GEW: Schüler müssen kontrolliert und separiert werden. Sie müssen aber – schließlich gilt an den Grundschulen Aufsichtspflicht – weiter betreut, Eltern und eventuell auch das Gesundheitsamt angerufen werden.

Den Mehraufwand übernehmen einmal mehr Schulleitungen und Pädagogen, die immer mehr leisten müssten, „ohne dass pädagogisch weniger notwendige Aufgaben gestrichen werden oder angemessener Ausgleich geschaffen wird“, beklagt der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm. „Die Politik verliert damit an Glaubwürdigkeit.“

Eltern und Schüler unzufrieden

Auch viele Eltern kritisieren die Regelung: „Wir haben in MV etliche Schulen mit mehr als 1000 Schülern. Wenn auch nur fünf Prozent der Kinder den Zettel vergessen, müssen 50 separat betreut werden“, mahnt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates MV. Ihm seien zudem Fälle bekannt, dass Eltern die Formulare schon vor den Ferien abgegeben hätten. Und: Oft gehen die Eltern am Morgen bereits vor den Kindern aus dem Haus, so Czerwinski. Da sei es möglich, „dass am Sonntagabend noch alles okay gewesen ist, das Kind am Montag aber plötzlich Fieber hat“.

Die Regelung sei zwar richtig, ihre Umsetzung jedoch „nicht zu Ende gedacht“, kritisiert auch Theresia Crone. Die 17-Jährige ist Abiturientin und im Landesschülerrat aktiv.

Simone Oldenburg : Schulen hätten Hilfe benötigt

Für das Einsammeln der Formulare und die Betreuung der Schüler hätten die Schulen dringend Hilfe benötigt, kritisiert Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag. „Hier hätte das Bildungsministerium selbst aktiv werden müssen“, so die Bildungsexpertin.

Neue Hygieneregeln

Zudem treten an den Schulen verschärfte Hygieneregeln in Kraft: Klassenzimmer sollen alle 20 Minuten gelüftet werden. Unterricht in Räumen, in denen das Lüften nicht möglich ist, sei verboten, so Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD).

Zwei Schulen bleiben geschlossen

Wegen mehrerer Corona-Infektionen bleiben zwei Schulen in MV geschlossen: Mit der vorübergehenden Schließung der integrierten Gesamtschule „Vier Tore“ in Neubrandenburg - geplant ist zunächst eine Woche - soll eine Weiterverbreitung des Erregers vermieden werden. Schüler und Lehrer sollen auch persönliche Kontakte untereinander meiden. Woher die Infektionen kamen, ist unklar.

Auch am Gymnasium in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) sind mehrere Lehrer und Schüler infiziert. Alle etwa 450 deutschen und polnischen Schüler sowie alle Lehrer wurden getestet. Lehrer und Schüler, die als Verdachtsfälle gelten, sollen zwei Wochen Quarantäne einhalten – das betrifft etwa die Hälfte der Schüler. Schwere Infektionsverläufe mit Klinikaufenthalten sind bisher nicht bekannt.

