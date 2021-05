Rostock/Schwerin

Treffen mit Freunden, kleine Familienfeiern – ab Donnerstag (20. Mai) sind sie in Mecklenburg-Vorpommern wieder möglich. Zumindest im kleinen Kreis. Angesichts weiter sinkender Corona-Zahlen im Nordosten hat die Landesregierung am Dienstag die nächsten Lockerungsschritte beschlossen – vor allem privaten Bereich.

Doch auch für Filmfans, Fahrschüler, Dauercamper und Zweitwohnungsbesitzer gibt es wieder mehr Freiheiten. Und bereits nach Pfingsten könnte das Land noch weiter öffnen, heißt es bereits aus Regierungskreisen. Die wichtigsten Neuerung im Überblick:

Was gilt für private Treffen?

Bislang galt in MV, dass sich ein Haushalt immer nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen durfte. Doch diese strengen Kontaktbeschränkungen werden nun gelockert, die Ein-Person-Regel ist vom Tisch. MV gestattet wieder Treffen zwischen zwei Haushalten – egal wie viele Personen dies betrifft. Vollständig Geimpfte und Genesene werden per se bei den Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt.

Sind damit Kindergeburtstage in MV wieder möglich?

Leider nein, die Verordnung sagt: Treffen mit mehr als einem weiteren Haushalt sind nur gestattet, wenn deren Mitglieder vollständig geimpft oder genesen sind. Für Kinder unter 14 Jahren gibt es keine Ausnahmen.

Was gilt in Restaurants, Bars und Kneipen?

Auch für die Restaurants im Land sind die Regeln nun klar: Ab Sonntag (23.5.) darf die Gastronomie wieder öffnen – und täglich bis 0 Uhr Speisen servieren. Innen ist eine Reservierung und ein negativer Corona-Test nötig, im Außenbereich darf ohne Test und Reservierung gegessen werden. Auch Kneipen und Bars dürfen wieder aufmachen – aber ohne Musik und Tanz.

Sind Feiern jetzt wieder erlaubt?

Ja, MV macht sogar kleine Feiern wieder möglich. Laut der neuen Verordnung dürfen sich im Restaurant bis zu zehn Personen an einem Tisch aufhalten.

Dürfen auch Freunde aus anderen Bundesländern mitfeiern?

Nein, Freunde aus anderen Bundesländern dürfen weiterhin nicht nach MV einreisen, heißt es aus der Staatskanzlei.

Was gilt für Camper und Zweitwohnungsbesitzer?

Hotel-Gäste aus anderen Bundesländern dürfen weiterhin erst ab dem 14. Juni kommen, allerdings gibt es Lockerung für alle Zweitwohnungsbesitzer und Eigentümer von eigenen Ferienwohnungen. Sie dürfen bereits eine Woche früher, ab dem 7. Juni, wieder nach MV reisen. Auch Dauer-Mieter von Ferienwohnungen und und Bootseigner mit Liegeplatz im Land dürfen dann in den Nordosten zurückkehren. Sie dürfen sich, so das Gesundheitsministerium, von den Personen ihres Hausstandes begleiten lassen. Auch von Kindern.

Dürfen Kantinen wieder öffnen?

Gute Nachrichten auch für hungrige Werktätige: Das Land gestattet den Kantinen und Betriebsrestaurants schon ab Donnerstag die Wiedereröffnung.

Was gilt für Fahrschulen?

Bislang durften nur jene in MV einen Führerschein in der Pandemie machen, die beruflich zwangsläufig darauf angewiesen waren. Nun dürfen wieder alle Menschen sich in Fahr- und Flugschulen anmelden. Der Ausbildungsbetrieb kann mit Hygienekonzepten wieder stattfinden.

War gilt beim Einkaufen in den Geschäften?

Rechtssicher ist nun auch die Öffnung des Einzelhandels ab kommenden Dienstag (25.5.): Landesweit dürfen alle Geschäfte aufmachen – und Kunden müssen auch keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Vorgeschrieben bleibt lediglich die Pflicht, einen Korb oder Einkaufswagen zu nutzen und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Öffnen Nagel-, Tattoo und Sonnenstudios wieder? Was ist mit Kosmetik und Massagen?

Ja, ebenfalls „grünes Licht“ aus Schwerin gibt es für die Wiedereröffnung von Nagel-, Tattoo- und Sonnenstudios, Massagepraxen und Kosmetiksalons. Ab kommenden Dienstag (25. Mai) dürfen sie wieder öffnen. Kunden müssen einen negativen Schnelltest vorlegen und einen Termin vereinbaren.

Sind Kinobesuche wieder erlaubt?

Über erste Lockerungen dürfen sich auch Filmfans freuen: Das Land gestattet – wie schon 2020 – den Betrieb von Autokinos. Bedingung: Zwischen den Fahrzeugen muss eineinhalb Meter Abstand sein. Der reguläre Kinobetrieb ist noch nicht möglich.

Wann könnte es weitere Lockerungen in MV geben?

In Schwerin mehren sich die Anzeichen, dass bereits nächste Woche noch mehr Lockerungen beschlossen werden könnten. Der ursprünglich für den 31. Mai geplante MV-Gipfel soll vorverlegt werden. Denkbar wäre, dass bereits nach dem Pfingst-Wochenende die Lage im Land neu bewertet wird.

Denn die verbessert sich zusehends: Die Landesinzidenz - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche -könnte bereits in dieser Woche unter die 50er Marke fallen. Auch beim Impfen hat MV zuletzt mächtig Fahrt aufgenommen: Fast 40 Prozent aller Bürger im Land haben bereits die erste Impfung gegen das Sars-CoV-2-Virus erhalten.

Und auch die Krankenhäuser melden eine Entspannung: Laut neuesten Daten des Deutschen Intensiv-Registers Divi sind wieder fast 20 Prozent der Intensivbetten im Land frei. Am Dienstagmorgen meldeten die Kliniken „nur“ noch 55 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. 25 davon müssen invasiv beatmet werden.

Von Andreas Meyer