Deutliche Verschärfung der Quarantäne-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern: Im Nordosten müssen Reiserückkehrer aus einem der 130 Risikoländer weltweit ab kommenden Donnerstag zwei Coronatests vorlegen, um schneller aus der Quarantäne entlassen zu werden. Hintergrund für diese Verschärfung sei der bevorstehende Schulstart, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sagte. „Wir wollen mögliche Risiken außerhalb von Schulen und Kitas minimieren, und diese entstehen durch Reiserückkehrer“, begründete sie die Entscheidung der Landesregierung während der Kabinettssitzung am Dienstag.

Künftig zwei Tests nötig

Demnach müssen Rückkehrer, die in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause sind, unmittelbar nach ihrer Ankunft einen ersten Corona-Test vorlegen und sich anschließend zunächst trotzdem in Quarantäne begeben, auch wenn dieser Test negativ ist. Schwesig: „Nach fünf bis sieben Tagen muss dann ein zweiter Test durchgeführt werden.“ Erst, wenn auch dieser negativ ist, könne die Quarantäne beendet werden. Diese Verschärfung der Regelung stellt zugleich eine Möglichkeit dar, die bisher vorgeschriebene Quarantänezeit von 14 Tagen abzukürzen, wenn beide Tests negativ sind.

Mit der Regelung greift MV ähnlichen Plänen der Bundesregierung vor. Die zusätzlichen Tests würden laut Schwesig zunächst vom Land bezahlt. Auf Daten von Reiseanbietern, um Rückkehrer ausfindig zu machen, werde die Landesregierung aber nicht zurückgreifen. „So weit reicht auch unser langer Arm nicht“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Das System beruhe auf Freiwilligkeit und Verantwortungsgefühl. Er gehe davon aus, dass die Bundesregierung demnächst mit einer ähnlichen Regelung nachziehen werde. „Ich schätze, dass unser Weg acht bis zehn Tage Bestand haben wird“, betonte Glawe.

Schwesig : Sind Auslandsreisen wirklich nötig?

Ein Impuls für die Verschärfung sei auch der Fall eines Schweriner Arztes gewesen, der nach einem Urlaub auf der Balkanhalbinsel zurück in die Landeshauptstadt gekehrt war. Ein erster Test, den der Mann vorgelegt hatte, war negativ, der zweite aber positiv. Der Mediziner hatte in der Zwischenzeit mehrere Menschen angesteckt.

Schwesig ermahnte dazu, genau abzuwägen, inwiefern Reisen ins Ausland generell wirklich nötig seien. „Man kann sich nicht darauf verlassen, dass ein Urlaubsland, das heute noch kein Risikogebiet ist, in 14 Tagen nicht doch dazu zählt“, warnte die Ministerpräsidentin. Deutschland und insbesondere MV seien auch tolle Urlaubsregionen.

Von der Anwesenheit von derzeit 400 000 Übernachtungsgästen in MV gehe Schwesig zufolge bisher keine erhöhte Gefahr für die Bevölkerung aus. Die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen würden greifen, wie auch der Fall Aida gezeigt habe. Elf Mitarbeiter der Reederei waren an Bord zweier Schiffe in Rostock positiv getestet worden. Landesweit seien derzeit rund 400 Mitarbeiter der Gesundheitsämter mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen beschäftigt. Schwesig: „Wir wollen hier keine Hotspots haben, wie es sie zurzeit in anderen Bundesländern gibt.“

RKI legt Risikoländer fest

Welche Staaten als Risikogebiete mit erhöhter Infektionsgefahr gelten, legt die Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut ( RKI) in einer Liste fest. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gab. In der jüngsten Version reicht die Liste von Afghanistan und Ägypten über die USA bis zur Zentralafrikanischen Republik. Auch das EU-Land Luxemburg ist dabei.

