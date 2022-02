Kostenlos bis 10:33 Uhr Neue Corona-Regeln in MV: Was das Kabinett heute beschließen will

Zwar steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern noch an. Dennoch befasst sich die Landesregierung mit möglichen Lockerungen. So könnte 2G beim Shoppen fallen. Bei Großveranstaltungen wird über mehr Zuschauer diskutiert.