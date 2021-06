Neue Corona-Regeln in MV: „Wer will in einen Club, wenn man nicht tanzen darf?“

Rostock

Die am Dienstag beschlossenen Lockerungsschritte kommen in MV überwiegend gut an. Vor allem die neuen Freiheiten für Veranstaltungen sorgen in den betroffenen Branchen für Aufatmen. „Dass draußen keine Masken und keine Tests mehr nötig sind, ist eine große Erleichterung“, sagt etwa Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, der auch die Veranstaltungsbranche vertritt.

Dass bei Familienfeiern wieder bis zu hundert Gäste erlaubt sind, sei eine Rückkehr zur Normalität, so Schwarz: „Zu einer Hochzeit kommen im Schnitt 80 bis 120 Gäste. Wenn man Kinder und vollständig Geimpfte abzieht, sind wir wieder in diesem Bereich.“ Auch dass nun doch getanzt werden darf, sei zu begrüßen: „Dass man sich bei einer Hochzeit umarmen und küssen, aber nicht tanzen darf, war völlig realitätsfremd.“

Nur Wasser lohnt sich nicht

Das Alkoholverbot bei Veranstaltungen sei dagegen schwer verdaulich. „Gegen ein Bier oder ein Glas Sekt bei einem Konzert ist doch eigentlich nichts zu sagen. Aber die Politik wollte wohl wilde Besäufnisse unterbinden“, mutmaßt Schwarz. Da werde es schwer werden, für Veranstaltungen Caterer zu finden. „Wenn nur ab und zu jemand ein Glas Wasser bestellt, lohnt sich das nicht.“

Er gehe aber davon aus, dass auch die letzten Corona-Beschränkungen in den nächsten Wochen auf den Prüfstand gestellt werden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) habe dies auch schon angedeutet, sagt Schwarz.

Gigantischen Aufwand erspart

Martina Hildebrandt von der Veranstaltungsagentur Hanse Event in Groß Stove bei Rostock freut sich vor allem über den Wegfall der Testpflicht bei Veranstaltungen draußen: „Das hätte für uns einen gigantischen Aufwand bedeutet.“

Für viele eigentlich für den Sommer geplante Großveranstaltungen im Sommer komme die Lockerung zwar zu spät. „Aber im Herbst kann es jetzt wieder richtig losgehen. Wir haben auch schon die ersten Anfragen bekommen“, so Hildebrandt.

Schon zahlreiche Anfragen für Band

Bei Hannes Pistor, Gitarrist bei der Band Five Men on the Rocks, kamen gleich am Dienstag drei Anfragen für Auftritte herein. „Das wäre sogar in normalen Zeiten untypisch“, sagt der Musiker. „Da ist ein Knoten aufgegangen, ich habe das Gefühl, im Moment explodiert alles.“

Während des Lockdowns ohne Fans spielen zu müssen, sei sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. „Jetzt gibt es zwar immer noch Auflagen, aber wir sind froh, dass es wieder losgeht.“

Kein Flair ohne Tanz

Nicht so recht zufrieden ist dagegen Olli Schubert, Mitbetreiber des Rostocker Greifclubs: „Ohne Tanz und Alkohol fehlt das Flair für einen Club. Da würden kaum Gäste kommen, daher kommt für uns eine Öffnung weiterhin nicht in Frage.“

Schubert geht davon aus, dass die jungen Leute sich stattdessen weiterhin draußen treffen werden und sein Club erst im Herbst wieder so richtig auflebt. Anders sei es möglicherweise in Clubs, die auch Speisen anbieten. „Aber wir sind ja keine Gaststätte“, so Schubert.

Passanten sehen Lockerungen zwiespältig

Bei einer OZ-Straßenumfrage in Rostock waren die Passanten zwiespältiger Meinung: Zwei ältere Damen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, freuen sich vor allem für die jüngere Generation: „Die jungen Menschen verdienen endlich wieder Normalität, nachdem sie sich so lange einschränken mussten und auch auf uns ältere Generation Rücksicht genommen haben.“ Kritisch sehen sie jedoch die höhere Teilnehmerzahl für Familienfeste und Veranstaltungen: „Da kann kein Abstand eingehalten werden.“

Die Studentinnen Christine und Julia zeigen sich enttäuscht. „Wir haben so niedrige Inzidenzen und trotzdem bekommen wir so wenig Normalität zurück“, kritisieren die jungen Frauen vor allem mit Blick auf das Alkoholverbot auf Veranstaltungen. Auch die Öffnung der Clubs mit Tanzverbot können sie nicht verstehen. „Wer will in einen Club, wenn man nicht tanzen darf?“

Mehr erhofft

Ähnlich sieht das auch André Sczilek: „Die neuen Lockerungen sind für mich keine wirklichen Neuerungen. Ich hatte mir mehr erhofft“, sagt er. Auch dass MV in vielen Bereichen an der Maskenpflicht festhält, findet er „übertrieben“. Kathrin findet dagegen die geplanten Lockerungen gut. Das langsame Lockern sei „genau richtig“. Würde alles zu schnell geöffnet, drohe im Herbst der nächste Lockdown, fürchtet sie.

Die Rostocker Mutter Elena freut sich besonders für ihre neunjährige Tochter Lina über die Lockerungen. Dass die Maskenpflicht an der Schule im Unterricht und auf den Schulhöfen wegfällt, sei eine große Erleichterung. Das Tragen der Maske sei für Lina „sehr anstrengend“ gewesen.

Von Axel Büssem und Franziska Weiß