Ab Donnerstag gelten neue Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern. Einkaufen ohne Impfnachweis wird eingeschränkt. Aber es gibt auch Lockerungen: In Kreisen mit besonders angespannter Lage ist wieder mehr Sport erlaubt. Und die Impfkampagne für Kinder unter zwölf Jahren soll starten.

Impfaktion an einer Schule in Norddeutschland. In MV soll das flächendeckende Impfen von Kindern in wenigen Tagen losgehen. Quelle: Laci Perenyi/dpa