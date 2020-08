Schwerin/Berlin

Schlechte Nachrichten für Veranstalter in MV: Größere Events wie Konzerte mit werden wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Jahresende verboten bleiben. Ausnahmen seien ab Oktober dann möglich, wenn Infektionsketten nachvollziehbar sind und Schutzkonzepte vorliegen.

Darauf haben sich die Chefs der Bundesländer am Donnerstag im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) geeinigt. Ausnahmen könnte es ab Herbst auch für Profi-Klubs, wie die Fußballer von Hansa Rostock oder die Rostocker Seawolves (Basketball) geben, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Dann seien auch mehr als 1000 Besucher im Gespräch. Darüber müsse aber noch beraten werden.

Schwesig : „MV als Blaupause“

MV sei bei der Corona-Bekämpfung bundesweit eine Art „Blaupause“, so Schwesig. Viele Länder wollten bei hier bereits bestehenden Corona-Regeln nachziehen. So wird im Nordosten ab 4. September wieder Tagestourismus möglich sein, ab Oktober können Jahrmärkte eröffnen. Maskenpflicht bleibe im Nahverkehr und Einzelhandel bestehen. Theater und Kinos dürfen zwischen Maske und Abstand wählen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) warnt vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen bundesweit. Es gelte gerade im Herbst und Winter im Kampf gegen die Pandemie größte Vorsicht. Das sieht auch Schwesig so.

Einigen konnten sich die Länder, außer Sachsen-Anhalt, auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro bei Verstößen gegen die Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz. In MV gelten bereits bis zu 150 Euro, die Mindestgrenze werde von 25 auf 50 angehoben, so Schwesig.

Risikogebiete: Lohnfortzahlung in Quarantäne läuft aus

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen künftig mit strengeren Regeln rechnen. 14 Tage Quarantäne bleiben, dazu – wie in MV Praxis – die Möglichkeit des Freitestens nach fünf Tagen. Hierfür sind in MV zwei negative Testergebnisse erforderlich.

Neu: Wer dennoch in Risikogebiete reist, muss dafür die Zeche zahlen. Lohnfortzahlung werde es in der Quarantäne nicht mehr geben. „Wir können uns in der Corona-Krise nicht alles leisten,“ so Schwesig. Es gelte für Rückkehrer weiterhin eine Quarantäne von 14 Tagen. Die Test-Pflicht nach Risiko-Reisen soll bestehen bleiben, die Möglichkeit eines kostenlosen Tests auch für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten allerdings zum 15. September gestrichen werden.

Wirtschaft: Gut, dass weiterhin regional entschieden wird

Keine bundesweite Einigung gab es zur Teilnehmerzahl bei Familienfeiern. In MV gelten derzeit maximal 50, bei Hochzeiten 75. So werde es bleiben.

Kritik und Lob kommt aus der Wirtschaft: Mit den Obergrenzen bei Familienfeiern in der Gastronomie „können wir nicht zufrieden sein“, sagt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Es sei aber gut, dass jedes Bundesland je nach Infektionsgeschehen künftig weiter seine eigene Strategie gegen Corona fahren könne.

Große Enttäuschung bei Frank Holle vom Rostocker Eventveranstalter Goliath. Er habe auf Lockerung für Konzerte gehofft. Aber ein paar hundert Zuschauer in einer großen Halle - „das ist nicht wirtschaftlich“. Die Branche habe viele Beschäftgte in MV. „Die Werften bekommen Millionen, aber an uns denkt niemand“, so Holle.

Von Frank Pubantz