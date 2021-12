Schwerin

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) wehrt sich gegen Kritik der Lehrergewerkschaft GEW: Die Schulen im Land seien auch weiterhin keine Pandemie-Treiber. Und dennoch: Nach den Weihnachtsferien verschärft die Linken-Politikerin die Regeln für alle Schüler im Land. Diese Regeln gelten ab dem 3. Januar:

Tests

Alle Schüler im Land müssen sich am 3. Januar testen lassen – und zwar in der Schule. Schnelltests, die daheim vorgenommen und von den Eltern bescheinigt wurden, werden vorerst nicht mehr akzeptiert, kündigten Oldenburg und Martina Littmann, die Chefin des Landesamtes für Gesundheit, an. Getestet wird im Januar dreimal pro Woche.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bescheinigungen

Eltern müssen am 3. Januar ihren Kindern die mittlerweile bekannte Bescheinigung mitgeben, ob sie während der freien Tage in einem Risikogebiet waren oder ob die Kinder Symptome hatten, die auf eine Corona-Infektion deuten könnten. Die Formulare stehen rechtzeitig auf der Internetseite des Bildungsministeriums zum Download bereit, sollen aber auch von den Lehrern verteilt werden.

Keine Ausnahmen für Geimpfte

Geimpfte Kinder und Jugendliche haben ab 3. Januar keinerlei Vorteile mehr: Sie müssen weiterhin wie alle Ungeimpften Masken tragen und sie müssen sich – laut Oldenburg „zumindest im Januar“ – auch dreimal die Woche testen lassen. Das sei, so die Ministerin, ein „Wunsch aus der Elternschaft“ gewesen.

Ein weiterer Grund: In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen gibt es aktuell in MV die mit Abstand höchsten Inzidenzen. Aber – und das betont Medizinerin Littmann: Es gäbe in den Schulen weiterhin kaum Übertragungen. Zudem seien in den vergangenen 14 Wochen – also seit Beginn des neuen Schuljahres – landesweit gerade mal 23 Kinder in Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Infektion behandelt worden.

Von Andreas Meyer