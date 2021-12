Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern gelten ab Donnerstag schärfere Kontaktbeschränkungen. Treffen, an denen ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden laut neuer Corona-Landesverordnung auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen beschränkt. Kinder, Geimpfte und Genesene werden dabei aber nicht mitgezählt. Bislang galten solch strikte Kontaktbeschränkungen im Nordosten nur für die Warnstufe Rot. Die landeseigene Corona-Ampel steht derzeit auf orange.

Die Landesregierung hatte bei der Neufassung der Corona-Verordnung am Dienstag Regelungen übernommen, auf die sich in der Vorwoche Bund und Länder verständigt hatten. Dazu zählten neben den Kontaktbeschränkungen auch die Zugangsregeln für den Handel. So gilt die zuvor an bestimmte Bedingungen geknüpfte 2G-Regelung nun prinzipiell. Demnach dürfen nun inzidenzunabhängig nur noch Geimpfte und Genesene in die Läden. Ausnahmen gelten weiterhin für Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs.

Gewährter Spielraum wird nicht ausgeschöpft

Auch die Obergrenzen für Veranstaltungen wurden neu definiert. In den Ampelphasen Orange und Rot sind für den Innenbereich maximal 200 Besucher, im Freien bis zu 1000 erlaubt. Damit schöpft das Land den gewährten Spielraum von bis zu 15 000 Besuchern etwa bei Fußballspielen nicht aus.

Weitere Verschärfungen der Corona-Schutzvorschriften ergeben sich zunächst nicht. Bereits in der bisherigen Verordnung hatte Mecklenburg-Vorpommern mit die härtesten Vorgaben aller Bundesländer verankert. Dazu gehörten auch die 2G-plus-Regel für Weihnachtsmärkte bei Ampel-Phase Rot sowie 2G für Hotelaufenthalte schon in Phase Orange.

Lockerungen gibt es indes für den Vereinssport. Dieser soll auch bei höchsten Infektionszahlen weiterhin möglich sein, allerdings nur unter den 2G-plus-Regeln. Zudem wurden - anders als etwa Theater und Museen - Fitnessstudios von der Liste der bei Dauer-Rot zu schließenden Bereiche genommen. Sie können ebenfalls unter den 2G-plus-Regeln geöffnet bleiben.

Weihnachtsmärkte in Rostock geschlossen

Am Donnerstag endet im Westen des Landes eine kurze Phase, in der auch Getestete wieder uneingeschränkt einkaufen durften. In zwei Landkreisen und Schwerin hatte die Corona-Ampel wieder länger auf Orange gestanden, so dass dort strenge Zugangsbeschränkungen nach der alten Verordnung entfielen. Mit der neuen Verordnung ist das nicht weiter zulässig.

In Rostock bleiben die Weihnachtsmärkte wegen hoher Infektionszahlen und einer drohenden Überlastung der Kliniken von Donnerstag an geschlossen. Die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz hätten das vorzeitige Aus unvermeidlich gemacht, hieß es. Die zuletzt massiv verschärften Zugangsregeln mit Negativtest und Maskenpflicht auch für Geimpfte und Genesene hätten den Besucherzustrom schon stark abebben lassen.

Von RND/dpa