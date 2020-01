Neue Details zum Busfahrer-Streik in MV – Wann es los geht und wer betroffen ist

Rostock

Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi hat jetzt neue Details zu den Warnstreiks am Donnerstag bekannt gegeben. „Der Streik betrifft den Nahverkehr in ganz MV, also auch Rostock, Greifswald, Wismar und Stralsund“, wie Michael Pfeifer von Verdi am Mittwoch mitteilte. Die Busse und Straßenbahnen werden nicht fahren. Das betreffe auch den Schülerverkehr.

Nach Angaben von Pfeifer wird der Warnstreik sieben Stunden dauern – von 3 Uhr bis 10 Uhr morgens. Die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) stellte klar, dass die S-Bahn und die Regionalbahnen nicht betroffen sind.

Liveticker: Die OZ berichtet am Donnerstagmorgen unter www.ostsee-zeitung.de/streik im Liveticker von den Streiks und seinen Auswirkungen.

Forderung: 19 Prozent mehr Geld für Busfahrer

Bereits seit Dezember laufen die Verhandlungen über den neuen Gehaltstarifvertrag zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband MV. Die 1700 Beschäftigten fordern 19 Prozent mehr Geld. Bevor die Tarifverhandlungen am Freitag losgehen, will Verdi den Druck auf die Busbetriebe erhöhen. „Nach Ende des Streiks wird es noch eine Weile dauern, bis alle Busse und Straßenbahnen wieder fahrplanmäßig unterwegs sind“, so Beate Langner, Pressesprecherin der RSAG.

Von Nora Reinhardt