Neue Details zum ersten Coronavirus-Fall in MV: So hat sich der Uni-Professor angesteckt

Greifswald/Weitenhagen

Am Anfang steht eine Fehlinformation, die niemand einfängt: Es handle sich um ein Greifswalder Ehepaar, das mit dem Coronavirus infiziert sei, lassen das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) ihre Pressestellen vermelden. Nach OZ-Informationen gibt es im Stadtgebiet von Greifswald aber bisher keinen Coronafall.

Der Universitätsprofessor, der den Erreger vom Typ Sars-CoV-2 offenbar als Erster mit nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht hat, lebt in Weitenhagen, gut zehn Autominuten von der Stadt entfernt. Das Dorf ließe sich zumindest leichter abriegeln als eine ganze Stadt, sollte sich die Krankheit weiter ausbreiten.

Kongress mit 7500 Menschen in Karlsruhe

Der Mann war, das lässt sich aus den Tagungsunterlagen entnehmen, in der vergangenen Woche als Referent zum Leitungskongress des christlichen Netzwerkes Willow Creek in die dm-Arena in Karlsruhe eingeladen. 7500 Menschen sind dort zu Gast. Der Verein Willow Creek Deutschland ist ein Pendant zur gleichnamigen amerikanischen Freikirche.

Am Mittwochabend gibt es vor dem offiziellen Start am Donnerstagmorgen noch ein Abendessen auf dem Messegelände in Karlsruhe, bei dem die Referenten und einige Organisatoren der Großveranstaltung dabei sind. An dem Essen nimmt auch ein 36-jähriger Pfarrer aus Nürnberg teil. Er gilt, nach allem was bisher bekannt ist, als derjenige, der den Virus vor dem eigentlichen Start des Kongresses weiterverbreitet hat, offenbar ohne davon zu wissen. Der Pfarrer sollte während der dreitägigen Veranstaltung ebenfalls einen Vortrag halten.

Dazu kommt es am Ende nicht mehr. Bereits Freitagmittag wird der Kongress abgebrochen, weil plötzlich mehrere Referenten unter Coronavirusverdacht stehen. Der Nürnberger Pfarrer meldet sich bereits am Freitagmorgen im Städtischen Klinikum Karlsruhe. Er klagt über Atembeschwerden. Der Test auf den Coronavirus ist positiv.

Kontakt mit 19 Menschen

Der Mann gibt an, seit Mittwoch in Karlsruhe gewesen zu sein und dort mit 19 Menschen Kontakt gehabt zu haben. Sie werden von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes zum Teil in ihren Hotels isoliert. Der Uni-Professor aus Vorpommern darf die Heimreise antreten.

Wann er und seine Frau die ersten Symptome spüren, ist unklar. Angaben des Gesundheitsministeriums in Schwerin zufolge sei das Paar vom zuständigen Gesundheitsamt in Baden-Württemberg darüber informiert worden, dass es Kontakt zu einem positiv getesteten Coronapatienten gehabt habe. Anschließend seien die beiden im Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald vorstellig geworden, das daraufhin einen Rachenabstrich vorgenommen habe, gibt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer an.

Bei Nachfragen zu weiteren Einzelheiten mauern die zuständigen Behörden aber. Weder Landkreissprecher Achim Froitzheim noch Lagus-Sprecherin Anja Neutzling wollen konkrete Angaben machen. Offenbar schwingt in den Behörden die Angst mit, in der Bevölkerung könne sich Panik breitmachen.

Behörden vor Ort mauern

Froitzheim reagiert beinahe ungehalten, wenn man ihn bittet, Fragen danach, ob die Nachbarn in Weitenhagen über die zwei Coronafälle informiert worden seien, zu beantworten. „Für Details haben wir im Augenblick keine Zeit“, sagt er aufgeregt. Derartige mediale Anfragen könne er als Pressesprecher nicht mehr berücksichtigen. Lediglich auf einen Fakt geht er am Telefon dann doch noch ein: Dass vermeldet worden sei, es handle sich um ein Ehepaar aus Greifswald, habe er anders als die zwei weiteren beteiligten Landesbehörden nicht in die Welt gesetzt. Froitzheim: „Ich habe angegeben, dass es sich um ein Paar aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald handelt.“

Auch das Lagus möchte keine weiteren Fragen zum ersten Auftreten von Covid-19 in MV beantworten. „Wir informieren gern, wenn es neue Informationen gibt“, betont Sprecherin Neutzling freundlich, aber bestimmt. Was in diesem Fall Neuigkeiten sind, entscheidet das Amt anscheinend lieber allein.

Offener geben sich die Ämter im Südwesten. Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg bestätigt, dass das Paar sich in Karlsruhe angesteckt und an dem Willow-Creek-Kongress teilgenommen habe. Der Nürnberger Pfarrer habe während der infektiösen Phase im Vorfeld der Veranstaltung Kontakt zu Referenten aus unterschiedlichen Bundesländern, der Schweiz, Österreich und den USA gehabt. „Dazu gehören die zwei Fälle aus Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Markus Jox, Sprecher des Stuttgarter Gesundheitsministeriums.

Unterdessen ist die Zahl der Infektionen im Land weiter gestiegen. Lagus-Sprecherin Neutzling: „Es handelt sich um einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der in den vergangenen Tagen aus Südtirol zurückgekehrt ist und Symptome entwickelt hat.“ Ein Test habe die Infektion bestätigt.

Bereits am späten Dienstagabend war eine weitere Erkrankung aus Stralsund gemeldet worden, wo ebenfalls ein Urlauber, der zuvor aus Südtirol zugekehrt war, positiv getestet worden ist.

Mehr zum Thema:

Von Benjamin Fischer