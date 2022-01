Neue Düngeverordnung in MV: Weg vom Generalverdacht

Schwerin

Dicke Luft mal wieder zwischen Minister Till Backhaus (SPD) und Landwirten in MV. Eine neue Düngeverordnung dürfte für wachsenden Widerstand sorgen. Backhaus will wertvolles Grundwasser besser schützen – die Bauern sollen weniger Dünger verteilen. So weit, so richtig. Auch Landwirte sollten ein großes Interesse daran haben, dass das Wasser sauber ist.

Dabei geht es um einen sensiblen Kreislauf: Was Bauern oben auf den Acker werfen, findet in Teilen auch seinen Weg in tiefer gelegenes Wasser. Seit Jahren moniert die EU die zu hohen Werte in Deutschland. Kernpunkt der Bauern-Kritik ist: Behörden nutzen zu wenige Messstellen, um möglichst punktgenau zu ermitteln, wie die Stickstoffbelastung tatsächlich ist. Eine schlechte Wasserprobe kann scharfe Einschnitte für Landwirte einer großen Region bedeuten.

Zahl der Messstellen sollten erhöht werden

Klug wäre daher, die Zahl der Messstellen zu erhöhen. So könnte man Bauern besänftigen, aber auch schwarze Schafe finden. Besser als Generalverdacht. Überhöhte Nährstoffwerte müssen ja irgendwo herkommen.

Dabei ist der Weg des Umweltschutzes alternativlos, wie man so schön sagt. Backhaus’ Regieren mit der Faust auf dem Tisch wird kaum weitere Klagen verhindern.

Von Frank Pubantz