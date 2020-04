Rostock/Hiddensee

MV droht das dritte Dürrejahr in Folge – mit dramatischen Folgen vor allem für die Bauern: Weil es seit Wochen nicht mehr geregnet hat, rechnen Fachleute und auch das Schweriner Landwirtschaftsministerium bereits mit massiven Ernteausfällen. „Fallen in den nächsten fünf bis acht Tagen keine nennenswerten Niederschläge, wird die Situation für die gesamte Landwirtschaft extrem dramatisch“, sagt Minister Till Backhaus ( SPD). Der Bauernverband fordert nun, auch flächendeckend Felder bewässern zu können. Doch dafür müssten erstmal Wasserspeicher her – neue Stauseen für MV zum Beispiel.

Backhaus : Dem Vieh geht schon das Futter aus

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) Quelle: Danny Gohlke/dpa

„Der Anbau von Futter, Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais ist stark gefährdet“, sagt Backhaus. Denn die sogenannten Sommerkulturen brauchen Wasser, um Keimen zu können. Doch das fehlt seit Wochen: Die Böden sind ausgetrocknet, im Osten des Landes sprechen die Experten bereits von einer „außergewöhnlichen Dürre“ selbst in tieferen Bodenschichten.

Auch die Winterkulturen – Weizen, Geste, Roggen, Raps – sind in Gefahr, sagt der Minister. Den Viehbetrieben geht das Futter aus, weil auf den Feldern kaum mehr etwas wächst. Backhaus: „Hält die Trockenheit an, werden die Ertragsausfälle die von 2018 noch übersteigen und die Existenz viele Betriebe stark gefährden.“ Der Minister hat deshalb die vor zwei Jahren gegründete Notfall-Arbeitsgruppe „ Dürre“ bereits wieder aktiviert.

Bauernverband: Landwirte müssen bewässern

Raps, Roggen und Weizen würden bereits erste Frost- und Trockenschäden zeigen, sagt auch Frank Schiffner, Pflanzenbaureferent beim Bauernverband MV. „Der trockene Ostwind trocknet die Böden zusätzlich aus.“ Mehr und mehr müssen sich auch Landwirte im Nordosten mit künstlicher Bewässerung befassen, sagt Schiffner: „Beim Kartoffelanbau ist das bereits so.“ Die vergangenen extremen Trockenjahre würden zeigen: „Wir müssen unabhängiger von der Witterung werden.“

Trockenes Feld südlich von Rostock Quelle: OVE ARSCHOLL

Backhaus : Brauchen neue Wasserspeicher

Umweltminister Backhaus kennt die Pläne der Landwirtschaft. Doch: Wasser sei in MV knapp. Die Trockenheit der vergangenen Jahre macht sich immer noch bei den Grundwasserständen, aber auch in Seen und Flüssen bemerkbar. „Sowohl die Entnahme aus Gewässern als auch aus dem Grundwasser ist nur zulässig, wenn dies zu keinen nachteiligen Umweltauswirkungen führt“, sagt der Minister. Doch dem seien zunehmend Grenzen gesetzt.

Mehr Bewässerung sei daher nur möglich, wenn auch neue Wasserspeicher geschaffen werden: „Der Anlage von Beregnungswasserspeichern könnte daher in diesem Zusammenhang wieder mehr Bedeutung zukommen.“ Vor 1990 seien in MV zwei Talsperren betrieben worden, eigens für die Bewässerung von Feldern – der Farpener Stausee bei Wismar und die Talsperre Brohm bei Neubrandenburg. „Weitere waren schon damals in Planung.“ Diese alten Plänen könnten nun die Zukunft der Landwirtschaft in MV sichern.

Frühjahr zu kalt und zu trocken

Ob 2020 ein Rekordsommer wie 2018 bevorsteht – NDR-Meteorologe Stefan Kreibohm hält Prognosen noch für verfrüht, für unseriös. Aber ja: „Das Frühjahr 2020 und das Frühjahr 2018 gleichen sich sehr.“ Am 10. März sei in MV zum bisher letzten Mal nennenswert Regen gefallen. „Und wir hatten seit Frühlingsbeginn so viel Frost wie den ganzen Winter über nicht.“ Grund sei eine stabile Hochdrucklage. Blauer Himmel, klare Nächte. Tendenz: Es bleibt erst mal auch so. Am Wochenende könnte es vereinzelte Schauer geben, aber die seien nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

Auch der Deutsche Wetterdienst bestätigt Kreibohms Einschätzung: Im April fielen in Warnemünde bisher gerade einmal 1,5 Liter Regen pro Quadratmeter, in Waren sogar nur 0,6 Liter. In Greifswald wurden immerhin 4,2 Liter gemessen.

Waldbrände: Wehren in Bereitschaft

Feuer lodern nach einem Waldbrand Quelle: Jan Woitas/zb

Erst im Februar hatte das Innenminister elf neue, geländegängige Tanklöschfahrzeuge für Waldbrände in MV geordert. Eine Konsequenz aus dem verheerenden Feuer vergangenes Jahr bei Lübtheen. Um die 50 Millionen Euro investiert MV in neue Waldlöschtechnik.

Von Andreas Meyer