Sonnenschein und Frühlingstemperaturen an der Küste – doch die Zweitwohnungsbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern können das nicht wirklich genießen. Denn bis spätestens Samstag müssen sie das Land verlassen.

So ist es in den neuen Corona-Regeln festgelegt, die für den harten Lockdown und damit seit Montag in MV gelten. Die OSTSEE-ZEITUNG klärt hier noch einmal die wichtigsten Fragen für alle Betroffenen auf einen Blick.

Ich habe eine Zweitwohnung in MV – darf ich im Land bleiben oder einreisen?

Nur, wenn Sie auch ihren Erst-, also den Hauptwohnsitz im Land haben. Wer beispielsweise in Rostock lebt und auf dem Darß eine Zweitwohnung hat, der kann diese – unter Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen – nutzen. Alle anderen müssen für den Zeitraum des Lockdowns ausreisen oder dürfen gar nicht erst kommen.

Ich bin gerade vor Ort – bis wann muss ich abreisen?

Eigentlich gilt das Aufenthaltsverbot seit Montag. Doch bis zur Nacht auf Samstag, 24. April, läuft noch eine Übergangsfrist. „Diese Regelung dient für eine geordnete Abreise und soll den Betroffenen noch die Möglichkeit der Eigentumssicherung geben“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm.

Ich habe eine Zweitwohnung in MV, weil ich hier arbeite. Was muss ich beachten?

„Die derzeitigen Regelungen besagen, dass aus beruflichen Gründen jederzeit eine Einreise beziehungsweise die Nutzung der dienstlichen Zweitwohnung möglich ist“, so Andreas Timm. Allerdings gilt laut der Landesverordnung auch, dass eine Dienstreise nur dann erlaubt ist, wenn die Anwesenheit vor Ort für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit unbedingt notwendig ist.

Wer also seine Arbeit auch von zu Hause aus erledigen kann, sollte dies tun und darf keine Dienstreise vornehmen. Zur Absicherung sollte ein entsprechender Nachweis vom Arbeitgeber mitgeführt werden.

Was ist mit Immobilienbesitzern ohne Haupt- oder Nebenwohnsitz im Land?

Wer eine Wohnung oder ein Haus in MV besitzt und dort weniger als zwei Wochen pro Jahr vor Ort ist, muss keinen Haupt- oder Nebenwohnsitz anmelden. Allerdings sind auch diejenigen von den aktuellen Regeln betroffen, dürfen spätestens ab Samstag also nicht einreisen, um sich zum Beispiel um anstehende Handwerksarbeiten in ihren Immobilien zu kümmern oder im Garten Rasen zu mähen. Wer bereits da ist, muss ebenfalls abreisen.

Wie wird die Einhaltung der Regeln kontrolliert?

Regierungssprecher Andreas Timm kündigt an, dass ab Samstag durch die Polizei an den Zufahrtsstraßen des Landes stichprobenartig Kontrollen durchgeführt werden. In den Städten und Gemeinden sind dann jeweils die kommunalen Ordnungsbehörden für die Durchsetzung der Regeln und deren Kontrolle zuständig.

Welche Strafen drohen bei Nichtbeachtung?

Der derzeitige Corona-Bußgeldkatalog MV sieht bei unerlaubter Einreise beziehungsweise nicht erfolgter Abreise Bußgelder zwischen 150 und 2000 Euro vor.

Wie viele Zweitwohnungsbesitzer sind von den Regelungen betroffen?

Die aktuellen Einreiseverbote betreffen rund 38 000 Zweitwohnungsbesitzer. Zahlen aus 2021 liegen zwar in der Staatskanzlei noch nicht vor – eine Erhebung aus dem Lockdown des Vorjahres hatte allerdings ergeben, dass es in MV rund 65 000 Nebenwohnungen gibt. Etwa 22 500 davon gehören Personen, die auch ihren Hauptwohnsitz im Land haben. Nicht erfasst sind beispielsweise Eigentümer, deren Nutzungsverhalten nicht der Meldepflicht entspricht. Zudem gibt es auch Personen mit mehreren Nebenwohnsitzen.

Gibt es bereits Klagen?

In der Staatskanzlei oder den Ministerien war am Montag noch nicht bekannt, ob vonseiten der Betroffenen juristische Schritte gegen die Einreisebestimmungen drohen. Nach OZ-Informationen wird die Anwältin Katja Kleist aus Prerow aber am Dienstag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht stellen, um die Regelung zu kippen.

Die Juristin aus Prerow vertritt bereits Besitzer von Ferienwohnungen bei deren Kampf gegen die Landesregelungen. Nun handelt sie im Auftrag von etwa 20 Zweitwohnungsbesitzern beziehungsweise Wohneigentümern, die sich von den derzeitigen Regeln und vor allem dem Einreiseverbot massiv benachteiligt fühlen.

Von Claudia Labude-Gericke