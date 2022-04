Rostock

Die bevorstehende Grundsteuer-Reform könnte in MV zu weitaus höheren Belastungen führen als bislang befürchtet. In den kommenden Tagen erhalten Hunderttausende Immobilienbesitzer im Land ein Informationsschreiben von Landesfinanzminister Heiko Geue (SPD). Bis Ende Oktober müssen die Eigentümer umfangreiche Angaben über insgesamt 1,2 Millionen Immobilien im Nordosten machen. Die Formulare stehen ab Juli bei Elster.de bereit.

Die Online-Beteiligung ist Pflicht, teilt das Schweriner Finanzministerium mit. Eine Abgabe der Daten in Papierform sei „nur in Härtefällen“ möglich. Wer bis zum 31. Oktober nicht teilgenommen hat, muss mit Erinnerungsschreiben und später mit einem Zwangsgeld rechnen. Wer sich auch dann noch verweigert, dessen Daten werden vom Finanzamt geschätzt, was in der Regel teurer kommt als die freiwillige Teilnahme.

„Das ist ein Bürokratiemonster“, heißt es beim Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Kleine Wohnungsunternehmen mit drei oder vier Mitarbeitern im Büro seien vollkommen überfordert, neben dem Tagesgeschäft noch die nötigen Angaben für Hunderte Wohnungen zusammenzustellen und einzutragen.

Viele private Eigentümer werden ebenfalls an ihre Grenzen stoßen, befürchtet Lutz Heinecke von Haus & Grund MV, wenn sie unter Umständen Jahrzehnte alte Unterlagen sichten und digitalisieren müssten. „Viele Hausbesitzer sind schon etwas älter“, sagt Heinecke.

Hamburg und Bayern wählen einfacheren Weg

In Hamburg müssen laut Wohnungsverband weniger Daten angegeben werden als in MV. Die Hansestadt ließ sich zusammen mit Bayern ein eigenes, einfacheres Modell für die Grundsteuerberechnung und Dateneingabe entwickeln. MV übernimmt das Modell des Bundes, unter anderem aus Kostengründen, wie das Finanzministerium auf einer parlamentarischen Anfrage der FDP im Landtag einräumt.

Wohnungswirtschaft und Hauseigentümer halten das gerade für MV für einen Irrweg, der Mietern und Wohneigentümern teuer zu stehen kommen könnte. Grund dafür sind die hohen Unterschiede bei Immobilienpreisen zwischen Hansestädten und Ostseebädern auf der einen sowie Kleinstädten und Dörfern im Binnenland auf der anderen Seite.

In den Ostseebädern „könnte es heftig werden“

Auslöser ist der sogenannte Bodenrichtwert, eine Kennzahl für Grundstückspreise. Der Wert ist in der „Betongold-Ära“ der vergangenen Jahre insbesondere in Toplagen extrem stark gestiegen. Zugleich hat er beim Bundesmodell großen Anteil an der Neuberechnung der Grundsteuer. Hamburg entschied sich genau deswegen für ein anderes Rechen-Modell, um diesen Effekt zu vermeiden.

Experten rechnen deshalb in MV mit stark steigenden Grundsteuern. „Vor allem in den Ostseebädern dürfte es heftig werden“, sagt Sybille Barting vom Haus und Grund Bundesverband. Besitzer von Altbauten in Innenstadtlagen in Greifswald und Rostock könne es ebenfalls hart treffen. Vermieter dürfen die Steuer auf ihre Mieter umlegen. Wohnungsverbands-Chef Andreas Breitner warnt schon vor „sozialer Entmischung“, weil „Menschen mit geringeren Einkommen sich künftig besonders angesagte Stadtteile nicht mehr leisten können.“

Hoffnungslos kompliziert: drei Bescheide mit komplizierten Zahlen

Experten bezweifeln, ob die Finanzbürokratie überhaupt in der Lage ist, die Steuerreform wie geplant bis 2025 umzusetzen, trotz der angekündigten zusätzlichen 110 Stellen im Land. FDP-Fraktionschef René Domke, ausgebildeter Steuerfachmann, hält das Prozedere für hoffnungslos kompliziert. Der Steuerpflichtige bekommt insgesamt drei Bescheide mit Mess- und Kennzahlen. Erst im dritten Brief, den die Gemeinde voraussichtlich 2024 schickt, steht dann die neue Grundsteuer. „Das versteht kein Mensch“, sagt Domke.

Unter dem Strich soll die Reform „aufkommensneutral“ sein. Soll heißen: Manche zahlen mehr, andere weniger, insgesamt soll alles bleiben wie bisher – 200 Millionen Euro jährlich für die Kommunen in MV. Nicht nur René Domke bezweifelt, dass die Rechnung aufgeht. Denn das Land verspricht zwar, dass die Steuerlast insgesamt gleich bleibt, einlösen müssen dieses Versprechen aber die Gemeinden. Und ob die mitspielen, ist unklar – trotz Appellen des Städte- und Gemeindetags.

Gemeinden müssen einlösen, was das Land verspricht

Die Kommunen treiben die Grundsteuer ein und legen eigene Hebesätze fest. Um das Versprechen zu erfüllen, müssten „teure“ Gemeinden wie Seebäder oder Hansestädte ihre Hebesätze voraussichtlich senken. Die Gesamteinnahmen würden sonst steigen, weil die Grundstückswerte durch die neue Berechnung gestiegen sind.

Im Binnenland wäre das Gegenteil nötig: Hier müssten die Hebesätze rauf, weil Grund und Boden auf dem Papier durch die Reform wahrscheinlich an Wert verlieren, zumindest auf dem Papier. „Die Kommunen werden nicht freiwillig auf Einnahmen verzichten“, sagt Lutz Heinecke von Haus & Grund MV.

Die Reform der Grundsteuer war durch das Bundesverfassungsgericht angestoßen worden. Als Grundlage für die Steuer dient der Grundstücks- und Immobilienwert. Im Westen wurden die Daten zuletzt in den 1960er-Jahren anpasst, in Ostdeutschland in den 1930er-Jahren. In MV beruht die Steuerpflicht für alte Häuser teils noch auf Angaben der Herzogtümer aus dem 19. Jahrhundert. Momentan werden bundesweit in der Regel jährliche Beträge von rund 300 bis knapp 800 Euro fällig.

Von Gerald Kleine Wördemann