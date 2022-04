Neue Herzkino-Reihe im ZDF startet heute: So viel Rügen steckt drin

Rügen

Eine große Insel-Freundschaft, Heimatgefühle und deutsch-deutsche Geschichte – eingebettet in Rügens wunderschöne Landschaft: Das zeigt die neue „Herzkino“-Reihe „Freunde sind mehr“. Die beiden jeweils 90 Minuten langen Folgen laufen an zwei Sonntagen im April jeweils um 20.15 Uhr im ZDF: am 3. April „Zur Feier des Tages“ und am 10. April „Viergefühl“.

Erste Rügener Bernsteinkönigin

Im Mittelpunkt stehen die Mittvierziger Fabian Andres (Nicola Fritzen), Johanna Tredup (Greta Galisch de Palma), Jette Heidmann (Anne Weinknecht) und Malte Dannwitz (Oliver Bröcker), die seit Kindertagen eine eingeschworene Clique sind. Die Inselkinder sind auf Rügen aufgewachsen und hier fest verwurzelt. „Mama sagt, die Welt besteht aus Rügen und dem Rest“, sagt Malte als Achtjähriger, als er mit seinen Freunden nach der Schule am Strand liegt. Und Jette weiß schon, dass sie einmal Bernsteinkönigin von Rügen werden will. Ihre Erfahrungen in der DDR-Zeit, besonders ihr Fluchtversuch mit Mutbernsteinen im Fischerboot als Jungpioniere haben die Freunde eng zusammengeschweißt. Und obwohl die Wende sie erst einmal getrennt hatte, sind sie doch alle wieder an den Ort ihrer Freundschaft zurückgekehrt. Nach Selpin, so der Name des fiktiven Inselortes.

„Treibholz“ steht in Alt Reddevitz

Treffpunkt der vier Freunde ist immer wieder die Pension mit Strandcafé „Treibholz“, die Fabian betreibt. Auf den ersten Blick erkennt man dabei sofort Alt Reddevitz, aber erst auf den zweiten, dass es eigentlich das „Ahoi Marie“ ist. Die Filmleute haben vor dem Strandimbiss, den Marie und Paul Wheeler dort samt Ferienwohnungen betreiben, eine coole Terrasse angebaut. Immer wieder wird gezeigt, wie wunderschön der Ausblick von dort ist.

„Es sieht aus wie auf einer griechischen Insel“, schwärmt Claudia Maxelon, die für die Öffentlichkeitsarbeit der ZDF-Produktion zuständig ist, noch immer von den Dreharbeiten. Diese fanden von Oktober bis Anfang November letzten Jahres statt. Viele traumhafte Sonnenauf- und untergänge haben die Filmemacher eingefangen.

„Zum Knurrhahn“ ist Fischerhütte-Kulisse

Insulaner und Rügenkenner werden merken, dass der eine oder andere Schnitt oder Szenenwechsel nichts mit der geografischen Realität zu tun hat. Filmleute suchen immer passende Motive zur Geschichte und basteln sich quasi ihre Welt, wie sie ihnen am besten gefällt. Aber das ist eigentlich auch gerade das Reizvolle: Herauszufinden, wo etwas spielt. So wird öfter der Hafen von Gager gezeigt, wo auch Fischer Thomas Koldevitz mit seiner roten Pudelmütze mehrfach vor der Kamera erscheint und sein Kutter „Seeadler“ zum Einsatz kommt. Er mimt einen Kollegen von Maltes Vater Henry, der Fischer ist und von Jörg Schüttauf gespielt wird. So darf auch Jörg Schüttauf mal an das Steuerrad. Wenn er im Film mit seinem Motorroller zu „seiner“ Fischerhütte fährt, dann steht die aber nicht an der Gager Hafenkante, sondern im wirklichen Leben am Hafen von Klein Zicker und ist die Klönstuv „Zum Knurrhahn“.

Klönstuv „Zum Knurrhahn“ am Hafen von Klein Zicker Quelle: Gerit Herold

Rügener singen in Zirkower Kirche

Sehr oft von außen und von innen zu sehen ist auch die Kirche von Zirkow. Dort trifft man nämlich Johanna, die aus einem christlichen Elternhaus kommt und Pfarrerin ist. Als solche leitet sie den Chor. Und in dem singen auch Sänger der Bergener Kirchenchöre und sowie Kantor Frank Thomas mit.

Jette, die Tochter des Bernsteinfischers, ist Bernsteinkünstlerin und arbeitet in einem Atelier einer Künstlerin bei Poseritz. „Bernsteinkönigin“ steht an ihrer Werkstatt, denn Jette wurde – wie einst erträumt – vor 30 Jahren in Göhren zu Rügens erster Bernsteinkönigin gekürt. Krone und Kleid bewahrt sie seitdem liebevoll auf. Nun ist sie nach all den Jahren aber aus dem schicken roten Seidenkleid herausgewachsen, muss sie feststellen, als ein Fotograf sie zum Jubiläum ablichten will. Entspannen wird sie sich mit ihrer besten Freundin Johanna beim Yoga am Binzer Fischerstrand, wo die beiden auch nach Bernsteinen suchen.

Kamper Brücke und Glewitzer Fähre

Neben Neu Reddevitz und Groß Stresow sind die Kamper Brücke zwischen Wreechen und Neukamp, die „Küstenstraße“ in Neuendorf und die Glewitzer Fähre mehrfach zu sehen. Ganz kurz dagegen tauchen der Sassnitzer Hafen und das Göhrener Heimatmuseum auf. Aber auch die Seebrücke und der Kurplatz von Binz und der Surferstrand von Thiessow werden in Szene gesetzt. In Sagard geht es in den Friseursalon von Sabine Wieser, in dem Schauspielerin Walfriede Schmitt ihren Auftritt hat.

Zetti-Schokolade und Wende-Hymne

Nicht fehlen darf ein wenig Ost-Charme: Neben der 70-Pfennig-Zetti-Kinderschokolade gibt es bei Fabian „Broiler vom VEB Treibholz“ und in der ersten Folge die Wende-Hymne „Als ich fortging“ von Karussell. Daneben erfährt der Zuschauer auch, wann man ein echter Rüganer ist. Und auch ein bisschen Zeitgeist ploppt auf, als Fabian zur Freude seiner Freunde verkündet, dass der Großinvestor der gigantischen Ferienanlage nun pleite ist.

So läuft’s in der ersten Folge der Herzkino-Reihe auf Rügen

Und darum geht es: In der ersten Folge wird Jettes Mann Oliver seit sechst Monaten vermisst, nachdem er zum Bernsteinfischen rausgefahren war. Jette und ihr achtjähriger Sohn Finn glauben fest daran, dass er noch lebt und zurückkommen wird. Ihr älterer Sohn Niklas nicht. Ihre Freunde wollen Jette behutsam in die Realität zurückholen. Inzwischen hat Niklas herausgefunden, dass sein Vater nicht einfach in der Ostsee verunglückt ist, sondern ganz bewusst die Familie verlassen hat.

Das passiert in der zweiten Folge

In der zweiten Folge taucht die junge Steffi (Hanna Plaß) in Selpin auf, der Malte gleich sehr zugetan ist. Sein Vater reagiert sonderlich unruhig auf den Gast, der bei Fabian in der Pension eingekehrt ist. Als eine Dorfbewohnerin Steffis Ähnlichkeit zu Maltes Mutter erkennt, wird klar, dass Steffi nicht zufällig hier ist. Es offenbart sich langsam das Geheimnis um das Verschwinden von Maltes Mutter (Kirsten Block) zu DDR-Zeiten.

Gibt es weitere Folgen der Herzkino-Reihe auf Rügen?

Die Filmreihe wurde von der Berliner Produktionsfirma film gmbh umgesetzt, als Produzenten fungierten Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven. Die Drehbücher schrieben Christine Heinlein und Martin Dolejs, Regie führte Dagmar Seume. Angekündigt werden die Sendetermine für die neue Herzkino-Reihe als die ersten beiden Folgen der ersten Staffel. Das klingt nach einer Fortsetzung, oder? Dazu wisse man derzeit noch nichts, so Claudia Maxelon. „Wir hoffen, dass es den Zuschauern gefallen wird“, sagt sie augenzwinkernd. Soll wohl heißen: Die Quote wird entscheiden. Reinzuschauen lohnt sich also auf jeden Fall!

Von Gerit Herold