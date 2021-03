Neue ILL-Kita in Rostock: Hier können Kinder auf dem Dach spielen

Rostock

Das ist wirklich die Höhe: Das Institut Lernen und Leben (ILL) schickt kleine Kinder zum Spielen aufs Dach. Und Eltern dürfte das freuen. Denn was gefährlich klingen mag, ist ein Spielplatz, der Kiddies begeistern wird und in Rostock seinesgleichen sucht.

In der Ernst-Heydemann-Straße entsteht die neue ILL-Kita „Kleine Naturforscher“. Besonderes Highlight der Einrichtung: eine begrünte XL-Dachterrasse. „So einen Outdoorbereich hat keine andere Einrichtung in Rostock zu bieten. Hier lässt es sich doch aushalten“, sagt Sergio Achilles, lacht und blinzelt in die warmen Strahlen der Frühlingssonne. Wo er jetzt über Teerpappen spaziert, sollen in wenigen Monaten Kinder auf grünem Rasen toben können. Am 1. Juni – pünktlich zum Kindertag – will das ILL die Kita eröffnen.

Normalerweise lassen sich Erzieherinnen und Erzieher von ihren Schützlingen nicht aufs Dach steigen. Bei den „Naturforschern“ ist genau das erwünscht. In luftiger Höhe sollen die Mädchen und Jungs im Gras spielen und zugleich die umliegende Natur aus der Vogelperspektive entdecken können. „Sie bekommen einen anderen Blick auf die Welt“, ist Achilles überzeugt.

Viele Häuser für Kinder Mehr als 60 Kitas, Krippen und Horte in Mecklenburg-Vorpommern sind in Trägerschaft des Instituts Lernen und Leben. In den Einrichtungen werden insgesamt mehr als 7500 Kinder betreut. Den passenden Rahmen für pädagogische Arbeit lässt sich das ILL einiges kosten: Seit 2009 hat das Institut eigenen Angaben zufolge etwa 54 Millionen Euro in die Ausstattung der Einrichtungen oder die Realisierung von Ersatz- oder Neubauten investiert. Die neue, bilinguale Kita „Kleine Naturforscher“ soll voraussichtlich am 1. Juni öffnen und 72 Kindergarten- und Krippenkindern Platz bieten. Mit der Einrichtung werden 18 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Zweigeschosser hat 2,4 Millionen Euro gekostet – 675 000 Euro davon finanziert über Fördermittel.

Spielwiese mit Naschgarten

Neben dem Wissensdurst kann dabei auch der kleine Hunger gestillt werden: Ein überdachter Terrassenbereich ermöglicht Picknicks im Freien – selbst an Regentagen. Gesunde Snacks, wie Beeren oder Tomaten, könnten künftig in Hochbeeten reifen. Damit der Ausflug aufs Dach nicht mit Abstürzen endet, wird die Terrasse mit einer Balustrade gesichert – aus Glas, damit selbst die Kleinsten Ausblick auf die Bäume und Grünflächen rings ums Haus haben.

Das Atrium wird als Bewegungsraum genutzt und ist dank bodentiefer Fenster auch von den Räumen im Obergeschoss aus einsehbar. Quelle: Ove Arscholl

Experimente und tierischer Mitbewohner

Umweltbildung ist der Schwerpunkt der neuen Kita. Das spiegelt sich auch im Gebäude wider. In einem Experimentierraum können Kinder künftig zu Themen, wie zum Beispiel Natur und Nachhaltigkeit, forschen. „Sie sollen erleben, wie sie die Zukunft positiv mitgestalten können“, erklärt Sergio Achilles.

Dabei bekommen die Kids tierische Gesellschaft: Ein Madagaska-Gecko soll Maskottchen der neuen Kita werden. Dass sie genauso agil wie die Echse sind, können Kinder im Atrium unter Beweis stellen. Das reicht über zwei Etagen, ist über bodentiefe Fenster aus mehreren Gruppenräumen im Obergeschoss einsehbar und wird als Bewegungsraum fungieren.

Noch ist die Kita „Kleine Naturforscher“ eine Baustelle. Am 1. Juni soll sie eröffnet werden. Quelle: Ove Arscholl

Kita-Plätze heiß begehrt

72 Plätze hat die Kita zu bieten – viele davon sind bereits vergeben. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Christine Runge, Bereichsleiterin Kita beim ILL, „nur für Krippenkinder haben wir noch Kapazitäten.“ Was die Einrichtung neben dem Umwelt-Konzept bei Eltern so beliebt macht, sind die Öffnungszeiten. Bei Bedarf werden Kinder hier von 5.30 bis 20.30 Uhr betreut.

„So wollen wir unseren Beitrag zur Vereinbarung von Beruf und Familie leisten“, sagt Sergio Achilles. Davon profitiert der Nachbar der „Naturforscher“: die Uni-Klinik. „Im OP kann man nicht um 18 Uhr das Skalpell fallen lassen, weil das Kind aus der Kita abgeholt werden muss“, verdeutlicht Achilles.

Beitrag zum Klimaschutz

Mit dem Neubau will das ILL auch im Umweltschutz Maßstäbe setzen. Das grüne Terrassendach ist Ausgleich für einen Teil der Fläche, die durch das Haus versiegelt wird, und hilft auch bei der Regenentwässerung. Gerade in der Stadt, wo Grünflächen rar sind, seien solche Architekturkonzepte wichtig, sagt ILL-Chef Achilles.

„Wir setzen auf Grün, wo immer es geht.“ Deshalb sollen auch die Allee-Bäume an der Heydemannstraße erhalten werden. Hinter dem Gebäude werden Spielgeräte aus biologisch abbaubaren Recycling-Rohstoffen aufgestellt. Die Kita wird klimaschonend mittels Luftwasserwärmepumpe beheizt. „Wir möchten Vorbild für andere Bauherren sein. Wenn jeder einen kleinen Beitrag zur CO2-Reduktion leistet, können wir gemeinsam viel bewirken“, erklärt Achilles.

Apropos Klima: Das Gründach hält die Kita-Räume an heißen Sommertagen kühl und verhindert im Winter Wärmeverlust. Für Kinder wird die Terrasse aber wohl vor allem eines sein: eine tolle Spielwiese mit Aussicht und ein ungewöhnlicher Platz an der Sonne, um den sie ihre Eltern beneiden werden.

Von Antje Bernstein