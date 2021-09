Neue Initiative: Datenschützer aus MV machen aus Eltern „Medienguides“

Rostock/Schwerin

Die Tochter von Daniel Porath (37) geht in die 1. Klasse. „Noch hat sie kein eigenes Handy“, sagt der Rostocker. Aber er möchte ihr auch nicht verbieten, ab und zu auf einem Smartphone zum Beispiel zu spielen. „Die Frage ist dann jedoch: Ist das Kind schon reif genug, um mit Online-Medien sicher umzugehen?“ Eine Frage, die viele Eltern umtreibt, insbesondere im Hinblick auf die Risiken und Gefahren, denen ihr Nachwuchs beim „Betreten“ der Welt des Internet ausgesetzt sein könnte.

Mit der Initiative „Medienguides MV“ startet der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit MV nun einen Vorstoß, um Eltern von bis zu 12-jährigen Kindern mit Workshops fit für die digitalen Räume zu machen. Damit die Eltern Sicherheit bekommen, ihre Kinder beim Surfen zu flankieren. Auf der anderen Seite können diese Eltern wiederum Ansprechpartner für andere Eltern werden, wenn diese Tipps benötigen.

Eltern wollen ihre Kinder schützen

Datenschützerin Antje Kaiser (44) sagt: „Viele Eltern sind verunsichert und haben ein hohes Interesse daran, dass ihre Kinder sicher im Netz unterwegs sind.“ Deshalb werden zum ersten Mal am 11. September Eltern von Grundschülern und Kindergartenkindern zu Medienguides geschult. Es geht unter anderem um das gefürchtete Cybergrooming, die Online-Kontaktsuche, die meist das Ziel des sexuellen Missbrauchs hat.

Es geht aber auch um den alltäglichen Datenschutz, den Schutz der Privatsphäre, um Persönlichkeitsrechte oder um den Umgang mit Passwörtern. Aber ebenso um Fragen, wie zum Beispiel: Welche Empfehlungen gebe ich meinem Kind mit auf den Weg? Bin ich zu streng oder lasch? Wo setze ich die Grenzen für die Kinder beim Surfen?

Minderjährige bewegen sich nicht im rechtsfreien Raum

Antje Kaiser kennt viele der Sorgen, da sie oft an Schulen unterwegs ist und auch bei Elternabenden über Datenschutz & Co. spricht. „Viele Schüler wissen nicht, auch nicht ihre Eltern, dass Minderjährige bereits rechtlich belangt werden können, wenn sie übers Internet etwa andere mobben“, sagt die Expertin. Viele wissen auch nicht, welche rechtlichen Grenzen es bei der Nutzung von Bildern gibt. Die grundlegendste Frage aber sei, so die Expertin für Datenschutz und Medienbildung: Wann und wie oft und wie lange soll mein Kind das Internet, digitale Medien und Spiele nutzen?

Antje Kaiser, Referentin Datenschutz und Bildung beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Quelle: privat

„Eine einfache Antwort gibt es leider nicht“, sagt sie. Auf jeden Fall sollten Eltern sich beispielsweise die Spiele ansehen und beurteilen, die ihre Kinder bevorzugen. „Es geht ja nicht darum, das Digitale zu verteufeln“, stellt die Datenschützerin klar. Es gehe um Sensibilisierung und Aufklärung. „Man kann auch nicht alles wissen“, beruhigt die Mutter eines 13-jährigen Sohnes. Aber man müsse sich mit dem Thema beschäftigen.

Medienguides funktionieren wie Medienscouts

Doch warum werden nun Eltern in Workshops geschult? Antje Kaiser sagt sinngemäß, dass das sogenannte Peer-Group-Prinzip bei der Elterngeneration genauso gut funktioniert wie bei den Teenagern. An seinesgleichen wendet man sich bei Sorgen und Unsicherheiten beim Thema Internet und digitale Medien eher. So gibt es Medienscouts in vielen Schulen – das sind speziell gecoachte Schüler, die in digitalen Dingen für ihre Mitschüler da sind und ihre Altersgenossen beraten können und wissen, was zu tun ist, wenn mal online etwas durch Leichtsinn schiefgelaufen ist.

So soll es auch mit den Medienguides sein: Die geschulten Eltern sind für andere Eltern Ansprechpartner und können, etwa bei Elternabenden, Vorträge zur Mediensicherheit geben. „Das funktioniert noch besser, als wenn Vertreter von Institutionen und Einrichtungen über das korrekte Online-Verhalten gut gemeinte Tipps geben“, so die Projektleiterin.

Schon die Jüngsten haben Internetzugang In 99 Prozent aller Haushalte mit Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren gibt es Smartphones, in 95 Prozent PC oder Laptops. Spielkonsolen stehen in 44 Prozent der Haushalte. Während die Hälfte der 8- bis 9-Jährigen allein im Internet surft, sind es bei den 10- bis 11-Jährigen schon 74 Prozent. Nach Ansicht von 53 Prozent der Eltern von 3- bis 13-Jährigen hat die Nutzung des Internets am Smartphone einen negativen Einfluss auf ihre Kinder. Spätestens ab einem Alter von 12 Jahren sind nahezu alle Kinder online. Ansprechpartner bei unangenehmen Erfahrungen im Internet (das sind vor allem Erotik- und Pornoinhalte) sind für 9- bis 11-Jährige die Eltern (52 Prozent), befreundete Kinder (37 Prozent), Geschwister (12 Prozent). Quelle: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI)

Daniel Porath, der selbst im IT-Bereich arbeitet, macht nun beim ersten Workshop mit. „Medienkompetenz ist ein megaspannendes Thema. Der Ansatz, mit Kindern gemeinsam das Internet zu entdecken, ist total vernünftig“, sagt er. Ihn reize auch die Möglichkeit, als Medienguide anderen Eltern eine Hilfe sein zu können. Schließlich solle bei den Kindern durch das Wissen der Eltern und deren Vorbildwirkung Vertrauen auch zu den Chancen der digitalen Medien aufgebaut werden.

Von Klaus Amberger