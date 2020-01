Neue Kunst im neuen Jahr: Galerien in MV läuten 2020 ein

Sellin/Born/Ahrenshoop/Greifswald/Wismar

Voodoo-Puppen dominieren den Ausstellungsraum in der Galerie Hartwich in Sellin auf der Insel Rügen. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich natürlich nicht um rituelle Objekte, sondern um fein gearbeitete Keramikfiguren. Sie stammen von dem Berliner Künstler Hinrich Kröger.

Kunsthandwerk bekommt bei ihm eine ganz eigene Note: Seine Figuren und Gefäße atmen morbiden Charme, die Gestalten haben Augenringe oder gleich zwei Köpfe, schwarz-weiß-bunte Alpträume, die kombiniert mit den Gemälden von Klaus Walter einen ganz eigenwilligen Zugang zur Welt, speziell zur Welt der Kunst ermöglichen.

Zeitgenössische Kunst auf Rügen

Seit Mitte Dezember ist die Schau von Kröger und Walter in Knut Hartwichs Selliner Galerie zu sehen. Wer annimmt, dass das Kunstleben in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahresende hin besonders ruhig wird, der sieht sich durch eine solche turbulente und im besten Sinne aufregende Schau getäuscht.

Überhaupt ist Rügen ein gutes Pflaster für zeitgenössische Kunst: Auch Susanne Burmester startete in Putbus mit einer neuen Schau in den Jahreswechsel. Seit dem zweiten Adventswochenende zeigt ihre Galerie Circus Eins aktuelle Werke von Ruzica Zajec und Broder Burow.

Gerade den Jahreswechsel nutzen Galerien des Landes, um in Gruppenausstellungen das eigene Profil vorzustellen und um Vorausblicke auf das kommende Ausstellungsjahr zu geben. Der Galerist Matthias Fuhrmann unternimmt genau dies seit Jahren in seiner Galerie Born auf dem Darß. Aktuell sind dort Künstlerinnen und Künstler der Galerie zu sehen, zum Beispiel die Malerin Biene Feld mit sowohl großformatigen poetischen Landschaften als auch kleinformatigen, fast schon figürlichen Zeichnungen und wunderbaren pflanzenartigen Gebilden.

Vertreter der Neuen Leipziger Schule in Born

Zu sehen sind in Born aber auch Arbeiten von Uwe Kowski. Dem Maler und Vertreter der Neuen Leipziger Schule wird schon ab 11. Januar in der Kunsthalle Rostock eine eigene Ausstellung gewidmet sein. In den vergangenen Jahren war Kowski immer wieder mit seiner Ölmalerei in Born zu sehen: Auf den ersten Blick verbindet ihn nicht viel mit Kollegen wie Neo Rauch, denn Kowskis Bilder wirken gänzlich abstrakt, zusammengesetzt aus vielgestaltigen, farbigen Feldern und Flecken.

Gleichwohl tun sich in seinen Bildern Räume auf, und tatsächlich sind seine Arbeiten meist von ganz konkreten Situationen und Szenerien inspiriert, die der Künstler mit seinem wiedererkennbaren Duktus in gefühlvolle Farbwelten übersetzt. Diese Werke haben längst die Welt erobert – in den vergangenen Jahren waren Werke von Kowski zum Beispiel in China und Taiwan zu sehen.

Gruppenausstellung in Greifswald

Ganz in der Nähe, in Ahrenshoop, sind ebenfalls Ausstellungen zu erleben: Das Dornenhaus zeigt Künstlerinnen und Künstler des 20. Jahrhunderts. In der Galerie Alte Schule sind unterdessen ganz neue Positionen, unter anderem von dem originellen Maler Philip Grözinger zu sehen.

Künstler Kai Klahre in seiner Schau "Öldurst" in der Greifswalder Galerie Hubert Schwarz vor seinem Triptychon: Friedrichs Wächter (2019). Quelle: Galerie Schwarz

Gruppenausstellung auch in der Galerie Schwarz in Greifswald: Tino Geiss, Thomas Hartmann, Matthias Kanter, Kai Klahre und andere sind in einer Schau zu sehen, die noch bis Februar läuft – allerdings nicht in der ersten Januarwoche. Auch diese Schau kann als Vorausblick verstanden werden, denn Tino Geiss bestreitet die nächste Ausstellung bei Galerist Hubert Schwarz, die im Februar eröffnet wird.

Zudem hat sich Schwarz mit Holger Stark und der Galerie „wolkenbank“ zusammengetan. Im hinteren Teil der Galerie sind neben anderen Daniela Friebel, Cindy Schmiedichen, Marc W1353L und Miro Zahra zu sehen.

Schauen und Zeiten „Voodoo House“, Arbeiten von Hinrich Kröger, zu sehen bis 22. Februar 2020, Galerie Hartwig Sellin (Schulstraße 5) „Zeitgleich“, Arbeiten von Ruzica Zajec und Broder Burow, zu sehen bis 1. Februar 2020, Galerie Circus Eins (Circus 1, Putbus) „Künstler der Galerie und Gäste“, zu sehen bis 6. Januar 2020, Galerie Born, Darss (Südstraße 22) „Winterlicht VII“, Arbeiten von Künstlern der Galerie, zu sehen bis 25. Februar 2020, Dornenhaus Ahrenshoop (Bernhard-Seitz-Weg 1) „Westendselection“, Künstler der Galerie, zu sehen bis 7. Februar 2020, Galerie Hubert Schwarz, (Lange Straße 21, Greifswald) „Wintersalon“, Arbeiten von 15 Künstlern, zu sehen bis 2. Februar 2020, Galerie Hamann (Schweinsbrücke 11, Wismar) „Schneesucher“, Arbeiten von Künstlern der Galerie, Galerie Alte Schule (Dorfstraße 16, Ahrenshoop)

Auch in der Galerie Hamann in Wismar ist in diesen Tagen und noch bis in den Februar der Wintersalon zu erleben. Neben bekannten Positionen stellt Galeristin Kristine Hamann neue Mitstreiter vor. Zum Beispiel die aus Rumänien stammende Malerin Anamaria Avram, die in ihren rätselhaften Gemälden ungewöhnliche Situationen oder Gesten darstellt, die im Ungewöhnlichen das Normale aufleuchten lassen.

Von Matthias Schümann