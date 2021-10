Rostock/Bergen

Geht es jetzt ganz schnell mit der Regierungsbildung in Schwerin? Nach OZ-Informationen wollen sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und „ihre“ SPD bereits am Mittwoch entscheiden, mit welchem Partner sie künftig das Land gemeinsam regieren wollen. CDU und Linke sind noch im Rennen – und Rot-Rot scheint aktuell für Schwesig die bessere Option zu sein. Die Linken sollen sich in den Sondierungsgesprächen mit deutlich weniger zufrieden geben wollen als die Christdemokraten.

Parteispitzen schweigen eisern

Wer wann mit wem spricht und ob überhaupt – das zählt derzeit zu den bestgehüteten Geheimnissen in MV. Die Spitzen von SPD, Linken und CDU verweisen weiterhin auf die vereinbarte „Vertraulichkeit“, wollen nicht mal die Treffen bestätigen. Auf Seiten der Parteien sind jeweils nur drei Verhandlungsführer involviert: Für die SPD verhandeln Schwesig, Verkehrsminister Christian Pegel und Fraktionschef Thomas Krüger. Sitzt die CDU mit am Tisch, dann in Persona von Gesundheitsminister Harry Glawe, Interims-Parteichef Eckhardt Rehberg und Neu-Fraktionsführer Franz-Robert Liskow. Die Linke schickt Fraktionschefin Simone Oldenburg, Parteichefin Wenke Brüdgam und Torsten Koplin in die Gespräche.

Die Zeit drängt: Spätestens am 26. Oktober muss der neue Landtag zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen. So schreiben es die Gesetze in MV vor. 30 Tage später muss dann – ebenfalls spätestens – eine Regierungschefin oder ein Regierungschef gewählt werden.

Ist die CDU für Schwesig zu unberechenbar?

Für die CDU spricht das Vertrauen: Schwesig und Glawe kommen gut miteinander aus, kennen sich bestens. In vertraulichen Runden lobt die Regierungschefin Glawe zum Teil überschwänglich. Aber: Nach Informationen aus Verhandlungskreisen sollen die Christdemokraten trotz des desolaten Abschneidens bei den Landtagswahlen und Verlusten von 5,7 Prozent auf drei Ministerposten beharren.

Innerhalb der CDU-Fraktion soll es zudem eine wachsende Gruppe geben, die lieber in die Opposition gehen möchte. Stichwort: Erneuerung. Und wenn sich die Christdemokraten doch an der Regierung beteiligen – dann aber bitte mit neuem Personal. Eine zerstrittene CDU aber wäre für Schwesig ein Risiko.

Mehr Schnittmengen mit den Linken?

Leichter könnte es mit den Linken werden: Querelen gibt es dort – jedenfalls nach außen – kaum. Und: Oldenburg, Brüdgam und Co. verlangen nur zwei Ministerien. Jacqueline Bernhardt könnte Justizministerin werden, Simone Oldenburg liebäugelt selbst mit dem Bildungsressort.

Oldenburg hatte nach der Wahl gesagt: „Es gibt viele gemeinsame Projekte, die in einer rot-roten Landesregierung verwirklicht werden können.“ Bei den Themen Mindestlohn und Vergaberecht, Klimaschutz und auch in der Bildung gibt es große Schnittmengen bei Rot-Rot.

Die Verhandlungspartner – sie aber schweigen zu all dem weiter. Zumindest bis Mittwoch.

Von Andreas Meyer