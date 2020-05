Neue Lockerungen: Informationen gegen 12.30 Uhr erwartet

Schwerin

Die Landesregierung berät am Samstag in Schwerin mit kommunalen Vertretern und Gewerkschaften über weitere Schritte zur Rückkehr aus dem Corona-Lockdown. Dafür liegt bereits ein „MV-Plan“ als grober Fahrplan vor. Bei dem Treffen stehen unter anderem die Betreuung in Kindertagesstätten und eine mögliche vorzeitige Öffnung von Fitnessstudios auf der Agenda.

Fitnessstudios sollen schneller öffnen

Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, Fitnessstudios, Kletterhallen und Tanzstudios früher als geplant wieder zu öffnen. „Ich werde dem Kabinett vorschlagen, Sporthallen für den Breiten- und Freizeitsport sowie Indoor-Sportangebote wie Fitnessstudios zeitgleich möglichst bereits zum 25. Mai zu öffnen“, sagte Drese am Freitag. Bisher sei dafür der 15. Juni vorgesehen gewesen.

Rund 50 Mitarbeiter von Fitnessstudios hatten am Freitag vor dem Schweriner Schloss für eine sofortige Öffnung der Betriebe im Nordosten demonstriert. Müssten die Fitnessstudios mit zusammen rund 140 000 Mitgliedern über den Mai hinaus geschlossen bleiben, drohten Insolvenzen noch in diesem Jahr, erklärten die Demonstranten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) versprach den Demonstranten auf der Schlossbrücke, dass ihr Anliegen bei der Klausurtagung besprochen werde.

Weiter nur wenige Neuinfektionen

Die Zahl der nachgewiesenen neuen Corona-Infektionen stieg unterdessen weiterhin nur leicht. Am Freitag waren fünf neue Fälle bestätigt worden. Damit seien insgesamt 745 Menschen im Land positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mit. 108 Patienten mussten oder müssen im Krankenhaus behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus blieb in Mecklenburg-Vorpommern bei 20. Schätzungen zufolge sind bereits 687 der positiv getesteten Menschen von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen.

Von dpa/RND