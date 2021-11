Schwerin

Überraschung in Rot-Rot: Christian Pegel soll neuer Innenminister in MV sein. SPD und Linke haben am Donnerstag ihre Personal-Pläne für die neue Landesregierung vorgestellt. Der Jurist Pegel, bisher Minister für Infrastruktur und Energie, soll das brisante Innenressort übernehmen, in dem mit Skandalen um Einsatzkommandos und Verfassungsschutz einige Problemfelder lauern.

Es gebe „Führungsbedarfe“, begründet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ihre Entscheidung. Auch die Themen Digitalisierung (überwiegend) und Bau soll Pegel verantworten.

Vier Frauen und vier Männer an der Spitze der Ministerien

Acht Ministerien wird MV auch künftig haben, sechs die SPD, zwei die Linke. Erstmals seien diese paritätisch besetzt: mit vier Frauen und vier Männern. Die Linken bekommen das Bildungsministerium, das um den Bereich Kindertagesstätten aufgewertet wird. Ministerin: Simone Oldenburg, die auch Vize-Regierungschefin sein soll. Außerdem geht das Justizressort (mit Verbraucherschutz und Gleichstellung) an die frühere Opposition. Ministerin: die Juristin Jacqueline Bernhardt.

Reinhard Meyer soll das Mammut-Ressort Wirtschaft führen

Bei der SPD dreht sich das Personalkarussell. Noch-Finanzminister Reinhard Meyer wird das Mammutministerium Wirtschaft übernehmen – inklusive Tourismus, Infrastruktur, Verkehr, Energie und Arbeit. Zudem noch Digitalisierung der Wirtschaft. „Ein starkes Ressort“, so Schwesig. Neuer Finanzminister wird der bisherige Chef der Staatskanzlei Heiko Geue, ein enger Schwesig-Vertrauter.

Stefanie Drese bleibt Sozialministerin – und übernimmt zusätzlich das den Themenbereich Gesundheit. Damit hat sie künftig die Bekämpfung der Corona-Pandemie federführend zu organisieren. Auch Sport bleibt im Ressort. Ein Ministerium soll die Themen Kultur, Wissenschaft, Europa und Bundesangelegenheiten bündeln. Ministerin: Bettina Martin.

Backhaus bekommt den Klimaschutz dazu

Till Backhaus darf weiter an seiner Legende als dienstältester Minister bundesweit stricken. Er führt künftig ein Haus, das Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt vereinen solle. Mit dieser Struktur wollen SPD und Linke ihrem Anspruch von einem „Dreiklang“ gerecht werden, so Schwesig. Dabei gehe es um starke Wirtschaft, eine sozialere Gesellschaft und Umweltschutz.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über weitere Spitzenposten, wie Staatssekretäre, werde später entschieden. Ins Amt soll die neue Regierung am Montag kommen, nachdem der Landtag Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt hat.

Lob aus der Wirtschaft – Kritik von der Opposition

Positive Resonanz zu den Personalien Pegel und Meyer kommt aus der Wirtschaft. Man begrüße auch den Zuschnitt der Häuser, so Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Die Opposition im Landtag sieht das anders. Kaum Überraschungen bei der SPD, eine sich unter Wert verkaufende Linke – so urteilt Franz-Robert Liskow (CDU). Das wichtige Thema Digitalisierung werde leider auf zwei Ministerien verteilt – „eine eindeutige Fehlentscheidung“. Nikolaus Kramer (AfD) kritisiert „zusammengewürfelte Bereiche“ in einzelnen Ministerien.

Von Frank Pubantz