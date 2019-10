Neue „Petz-Behörde“? Grüne fordern mehr Kontrolle der Polizei

Rostock

Die Grünen setzen sich für mehr Bürgerrechte und gegen die Ausweitung von Kompetenzen der Polizei in MV ein. Auf dem Parteitag am Sonnabend in Güstrow soll ein Antrag gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes in MV beschlossen werden. Stattdessen schlagen die Grünen einen Polizeibeauftragten vor, an den sich Bürger und Beamte auch anonym mit Sorgen und Hinweisen wenden können. Der Bund der Kriminalbeamten unterstützt die Idee.

Ein solcher Polizeibeauftragter solle helfen, Missstände innerhalb der Polizei aufzudecken, sagt Grünen-Landeschefin Ulrike Berger. Die halte sie für angemessen, gerade nach den Skandalen um SEK-Beamte, die Munition gestohlen haben sollen, oder Polizisten, die persönliche Kurznachrichten an Zeugen versandt haben sollen. Ein Beauftragter solle für mehr Transparenz sorgen. „Das hat nichts mit Misstrauen zu tun“, so Berger. Es sei also keine „Petz-Behörde“.

Bund der Kriminalbeamten: Kontaktstelle für bürgernahe Polizei

Unterstützung für einen solchen Beauftragten kommt aus der Polizei. „Seine Funktion, die Übertragung von Rechten und Pflichten an ihn, ist ein Beitrag für eine bürgernahe Polizei“, sagt Marco Limbach, Bund der Kriminalbeamten MV. Die neue Behörde sollte wie der Bürgerbeauftragte Matthias Crone beim Landtag angesiedelt sein. Das sieht Berger, Grüne, ähnlich: Das Innenministerium scheide für sie aus, da der Beauftragte dann Hierarchien unterworfen wäre.

Grüne gegen Onlinedurchsuchungen und V-Leute

Scharf kritisieren die Grünen die von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) geplanten Änderungen am Sicherheits- und Ordnungsgesetz, das der Polizei mehr Kompetenzen geben soll. Die Partei spricht sich gegen Onlinedurchsuchungen, Bodycams in Wohnungen oder Staatstrojaner aus. Solche Eingriffe in Bürgerrechte seien nicht hinnehmbar, so Berger. So sehe sie auch die Überprüfung von Kontaktpersonen Verdächtigter kritisch. Ihr Beispiel: „Wenn der Enkel mit Oma Kaffee trinkt, kann man dann auch die Oma abhören.“ Stattdessen sollte der Rechtsstaat schärfer gegen Hetze vorgehen oder den Besitz von Schusswaffen stärker regulieren. Die Grünen streben einen Umbau der Landespolizei an: Neue Herausforderungen erforderten mehr Spezialisierung, bereits in der Ausbildung der Beamten. Auch der Verfassungsschutz bekommt sein Fett weg: V-Leute sollten nicht mehr erlaubt sein, heißt es in einem Antrag zum Parteitag. Denn der Einsatz solcher Verbündeter in der rechtsextremistischen Szene sei in der Vergangenheit „desaströs“ verlaufen und habe die rechte Szene sogar gestärkt.

Von Frank Pubantz