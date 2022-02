Neue Pläne für Proras Ruinen: Investor will 300 Wohnungen bauen

Prora

Der optische Kontrast zwischen den einzelnen Prora-Blöcken könnte derzeit größer kaum sein. Die südlichen Blöcke des fast fünf Kilometer langen, von den Nazis geplanten Gebäudekolosses sind bereits luxussaniert, weiß gestrichen und glitzern in der Sonne. Die Blöcke IV und V harren noch dem Umbau, hier ist Baustelle.

Ganz im Norden, hinter dichtem Buschwerk und Bäumen, verbergen sich allerdings noch weitere Gebäudereste: Die „Ruinen von Prora“. Lange Zeit waren diese nie fertiggestellten Rohbauten der Blöcke VI und VII aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. Doch geht es nach dem Willen des Eigentümers des rund 77 Hektar großen Grundstücks, soll sich das künftig ändern.

Planskizze: So könnten die Ruinen von Block VII in Prora einmal aussehen. Quelle: Grafik: Alexander Paul, Architekt

„Seitdem wir diese Grundstück im Jahre 2004 in einer Versteigerung gegen Höchstgebot von der Treuhand erworben haben, bemühen wir uns bei der Gemeinde Binz um eine Nutzungszustimmung der Ruinen nach Restauration als Seglerhotel oder Schaffung von ca. 300 preiswerten Mietwohnungen direkt am Meer“, heißt es vom Investor Heinz Müller. Der Berliner Unternehmer steht einer ganzen Reihe von Firmen vor, unter anderem der QVI Immobilien AG und der Havanna Gastronomie AG. Letztere ist für das Projekt verantwortlich. Erworben hatte das Grundstück damals allerdings eine andere Firma: die Uniconsulta, ein Liechtensteiner Unternehmen für Marktforschung, wie die Deutsche Presse Agentur damals berichtete. Kaufsumme: 625 000 Euro.

Proras Ruinen Das „Seebad der 20 000“ der Nazi-Organisation „Kraft durch Freude“ in Prora wurde ab 1935 gebaut. Als Ort des Massentourismus ging die unvollendete Anlage jedoch nicht in Betrieb. Die Blöcke dienten später als Lazarett, als Notunterkunft für ausgebombte Familien. Nach Kriegsende wurdenFlüchtlinge in den Blöcken beherbergt. Später nutzte die NVA das für die Öffentlichkeit gesperrte Gelände. Auch die Blöcke VI und VII wurden nie fertiggestellt, die Ruinen dienten zwischenzeitliche Fallschirmjägern als Übungsgelände. Heute sind von den Blöcken VI und VII nur noch Trümmer und wenige Rohbauten erhalten. Die gesamte Anlage steht unter Denkmalschutz.

Erste Pläne: Sailing-Club mit Ferienwohnungen

Fakt ist: Müller ist Eigentümer und hat bereits einen ganzen Satz Pläne in der Tasche. „Diese Ruinen haben einen gewissen Charme, aber untern Strich werden Sie die Urlauber und Radwanderer eher nicht begeistern“, meint er. „Wir sind flexibel in der Konzeption und würden uns Gespräche mit der Gemeinde wünschen.“

Eigentlich sollte der Block VII zum Seglerhotel umgebaut werden, inklusive der Möglichkeit, die Jollen im Kellergeschoss einzulagern. Im Konzept des Berliner Architekten Thomas Paul aus dem Jahr 2017 werden die unter Denkmalschutz stehenden Ruinen quasi von Glaswänden eingeschlossen und bieten daher von außen noch Einblicke in die Baustruktur. Vorgesehen waren zunächst 146 Ferienwohnungen, 18 Eigentumswohnungen und ein rund 4000 Quadratmeter großer Beach- and Sailing-Club.

So sehen die Ruinen von Prora aktuell aus. Quelle: Stefan Sauer

Kampfansage: Wohnen für zehn Euro kalt pro Quadratmeter

Doch noch Aussagen Müllers stieß das Konzept auf Ablehnung in der Gemeinde. Jetzt ist Müller umgeschwenkt. Es sei gut vorstellbar, hier rund 300 Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen zu errichten. „Fakt ist, dass Wohnungen in Binz Mangelware sind. Derzeit ist bei Immoscout eine einzige Drei-Zimmerwohnung in Binz für 17 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete im Angebot“, hat er festgestellt. „Mitten in der Siedlung und nicht wie bei uns am Meer.“ Die Preisgestaltung wirkt mehr als ambitioniert: Inklusive moderner Bäder und Küchen sollen hier Kaltmieten von zehn Euro pro Quadratmeter aufgerufen werden können. Was Müller am meisten stört, sei der fehlende Dialog mit der Gemeinde.

Luftig: die Ruinen von Prora Quelle: Stefan Sauer

In der Gemeindeverwaltung steht man den Plänen kritisch gegenüber. „Das Gebiet ist nicht durch einen Bebauungsplan überplant“, erläutert Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Dazu befindet es sich im Außenbereich.“ Bedeutet im Klartext: Derzeit darf hier gar nichts bebaut werden, es würde umfassende Neuplanungen erfordern. Wenn das überhaupt von der Gemeinde gewollt sei. Das will Nikolas Gesch von der QVI Immobilien GmbH nicht gelten lassen. „Wo ein Wille ist, ist ein Weg“, findet er. „Natürlich müssten wir die Kosten für Planungsleistungen übernehmen. Man kann doch gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Gemeinde: Blöcke sollen Ruinen bleiben

Doch die Gemeinde äußert sich nur knapp, das Thema wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Gremien behandelt. „In Erörterung der Thematik hat sich die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 3. Februar einstimmig dazu positioniert, dass es gegenwärtig keine gemeindlichen Ambitionen gibt, die in Rede stehenden Liegenschaften zu entwickeln“, so Schneider. Andere Quellen berichten von „unangebrachten“ Mails des Investors an die Gemeinde, die den Verwaltungschef erzürnt hätten. Beim Investor winkt man ab, das sei wohl missverstanden oder überinterpretiert worden. Man hoffe auf neue Gespräche.

Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Eigene Ideen oder Vorschläge für die Nutzung äußert die Gemeinde allerdings auch nicht. „Nach heutigem Stand sollen es Ruinen bleiben“, so Bürgermeister Karsten Schneider. Der Denkmalschutz hat sich gegenüber der OZ zu dem Vorhaben noch nicht positioniert. Eine Stellungnahme wird in den kommenden Tagen erwartet.

Von Anne Ziebarth