Corona-Lockdown - Neue Regel für Schulen in MV: Inzidenz am Mittwoch entscheidet über Unterricht in der Folgewoche

Künftig soll immer die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch darüber entscheiden, ob in der folgenden Woche Präsenzunterricht an den Schulen in MV stattfinden kann oder nicht. Bei welchem Wert dieser gestrichen wird, hat nun das Bildungsministerium bekanntgegeben.