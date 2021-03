Neue Regeln bei Corona-Schutzimpfungen in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin

„Die Impfkampagne ist ins Stocken geraten“, räumte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Wochenende ein. Sie nannte gleich mehrere Gründe dafür: Unzureichender Impfstoffnachschub. Vorsorgliche Rückstellung unsachgemäß gekühlte Impfstoffdosen. Überforderte Impf-Hotline. Mit einer Neuausrichtung der Impfstrategie soll das Impftempo im Land wieder anziehen, wenngleich das Grundproblem zu geringer Impfstoffmengen noch eine Weile andauern dürfte.

Impfstoffeinsatz

Wie andere Bundesländer schränkt nun auch Mecklenburg-Vorpommern im Vertrauen auf wachsende Impfstoff-Lieferungen die Sicherheitsreserve für die erforderlichen Zweitimpfungen ein. So sollen statt bisher 50 nur noch 20 bis 25 Prozent des Impfstoffes von Biontech/Pfizer zurückgehalten werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums können so bis Ende März etwa 15 500 Menschen mehr geimpft werden.

Ein zusätzlicher Effekt soll durch die Verlängerung der Impfintervalle erreicht werden. Für Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna soll der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung von vier auf sechs, bei Astrazenca von neun auf zwölf Wochen verlängert werden.

Terminvergabe

Die Zahl der Mitarbeiter an der Impf-Hotline, über die Impftermine vereinbart werden, soll rasch auf 300 verdoppelt werden. Für über 80-Jährige, die in alphabetischer Reihenfolge eine schriftliche Impfeinladung erhalten, soll eine Extra-Nummer geschaltet werden, um Wartezeiten bei der Terminvereinbarung zu vermeiden. Lehrer und Erzieher, die in der Impfreihenfolge nun vorgezogen werden, sollen direkt von den Impfzentren über ihre Impftermine unterrichtet werden und somit nicht mehr bei der Hotline anrufen. Im April soll eine Online-Plattform für Terminvereinbarungen die Arbeit aufnehmen.

Impfstellen

Bislang finden Impfungen vorwiegend in Impfzentren und durch mobile Impftrupps statt. Die Einbeziehung von Haus- und Ambulanzärzten wird vorbereitet. Vom 22. März an soll jede Praxis etwa zehn Impfdosen des Herstellers Astrazeneca erhalten, um Ärzte und Praxispersonal zu impfen. Damit soll erreicht werden, dass bis zu dem für Mitte April geplanten allgemeinen Impfstart in den Arztpraxen Infektionsschutz besteht. Ein früherer Beginn ist den Angaben zufolge wegen zu geringer Impfstoffmengen nicht möglich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfstand

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wurden in Mecklenburg-Vorpommern seit Ende 2020 rund 110 000 Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Etwa 57 000 erhielten auch die erforderliche Zweitimpfung. Mit einer Quote von 6,8 Prozent bei Erstimpfungen liegt Mecklenburg-Vorpommern, das zu Beginn bundesweit Vorreiter bei den Corona-Schutzimpfungen war, im Ländervergleich nur noch im hinteren Drittel. Bundesweit beträgt die Quote 7,2 Prozent. Die Impfung der Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen ist im Nordosten laut Gesundheitsministerium nahezu abgeschlossen.

Von RND/dpa