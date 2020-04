Neue Regeln für Kita-Notbetreuung in MV: Diese Eltern dürfen ihr Kind jetzt abgeben

Rostock

Durch die am Donnerstag verkündeten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in MV dürfen künftig auch mehr Eltern ihr Kind in die Notbetreuung der Kitas bringen.

Die Landesregierung hat weitere sogenannte systemrelevante Berufsgruppen in die Regelung aufgenommen.

Das gilt ab dem 27. April.

Neu aufgenommen sind Mitarbeiter folgender Berufsgruppen :

– ambulante Pflegedienste

– veterinärmedizinische Notfallversorgung

– Krankenkassen

– notwendige Hilfe- und Schutzangebote der Kinder- und Jugendhilfe

– Schwangerschaftskonfliktberatung

– Beratungsstellen Frauen- und Kinderschutz

– soziale Kriseninterventionseinrichtungen

– Finanz- und Versicherungswesen

– Flug- und Schiffsverkehr

– Kindertageseinrichtungen

– Post- und Paketzustelldienste

– Regierungen und Parlamente

– Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen

– Bereich der Informationstechnik und Telekommunikation

Außerdem soweit sie für das Funktionieren der kritischen Infrastruktur zwingend notwendig sind:

– Lehrkräfte an Schulen

– Hebammen

– Rechtsanwälte

– Kindertagespflegepersonen

Es gilt die Ein-Elternteil-Regelung

Die bereits vorher als systemrelevant eingestuften Berufsgruppen dürfen ihr Kind natürlich ebenfalls weiter in die Kita bringen. Dazu zählen etwa Mitarbeiter in medizinischen Berufen, bei der Feuerwehr, Polizei, Lebensmittelproduktion, Behörden, Justizeinrichtungen und in kommunalen Unternehmen mit Aufgaben der Daseinsvorsorge.

Für die systemrelevanten Berufsgruppen gilt zudem nun die sogenannte Ein-Elternteil-Regelung. Das heißt, es muss nur ein Elternteil in einem der genannten Berufe arbeiten, um das Kind abgeben zu dürfen.

