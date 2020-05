Schwerin

Am 8. Mai startet Phase zwei zur Lockerung der Maßnahmen im Lockdown während der Corona-Krise in MV. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) gab dazu während einer Pressekonferenz am 7. Mai bekannt, wie es weitergeht. Was bedeutet Phase zwei für Veranstalter?

Was ist nun erlaubt?

Phase zwei bedeutet die schrittweise Öffnung von Veranstaltungen und Versammlungen unter bestimmten Auflagen. Demnach sind Veranstaltungen ab 18. Mai mit maximal 75 Teilnehmern innen und 150 Teilnehmern außen erlaubt.

Anzeige

Die Genehmigungen erteilen die lokalen Ordnungs- und Gesundheitsämter. Ausnahmegenehmigungen sind bei gesetzlich oder satzungsmäßig zwingend notwendigen Veranstaltungen und Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien möglich – diese werden aber ebenfalls über die lokalen Ämter erteilt.

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Wie finden Sie die Corona-Lockerungen in Kitas und Schulen in MV?

Wie geht es zeitlich weiter?

Am 25. Mai soll Phase drei, am 15. Juni Phase vier folgen. Was das im Einzelnen bedeutet, hängt weiterhin von der Entwicklung der Infektionszahlen ab und wird detailliert nach eingehenden Beratungen bekanntgegeben. Ziel ist es, ab 31. August wieder alles vollständig geöffnet zu haben.

Welche Bedeutung haben Kulturveranstaltungen?

Eine geringe. Nicht nur dass die Entscheidungen hierfür als letzte relativ spät bekanntgegeben wurden. In der Fortschreibung des „MV-Plans 2.0“, den die Landesregierung am 8. Mai Veranstaltern hat zukommen lassen, steht für kulturelle Großveranstaltungen ein hohes Gefährdungspotenzial und zugleich ein mittlerer sozialer und wirtschaftlicher Schaden bei totaler Absage. Martina Hildebrandt, Chefin der Hanseatischen Eventagentur Rostock, ist darüber wütend: „Die Formulierung, dass eine totale Absage von Veranstaltungen nur als mittlerer wirtschaftlicher Schaden eingestuft wird, regt mich auf. Für uns ist das ein Totalschaden!“

Ist es relevant, was für eine Veranstaltung man plant?

Nein! Aus der Landesregierung heißt es, dass es egal sei, ob auf der Veranstaltung gesungen, abgestimmt oder Tischtennis gespielt wird. Relevant ist die Zahl der Gäste. Diese Maßnahme gilt also für Konzerte, Stadt- und Volksfeste, Sportevents, wie zum Beispiel Beach-Volleyball oder Tennisturniere.

Sind Ausnahmen möglich?

Ja, die Usedomer Tennis Open zum Beispiel erwarten an vier Tagen 4000 Zuschauer auf zwei Courts. Veranstalter Peter Schmidt sagt, dass er es organisieren kann, dass nicht mehr als 150 Zuschauer pro Spiel pro Court zusammenkommen. Die Genehmigung erteilt aber das lokale Gesundheitsamt.

Welche Veranstaltungen werden abgesagt?

So gut wie alle. Frank Holle, Geschäftsführer der Goliath Show & Promotion, sagt, dass er alle Konzerte gecancelt habe. Darunter Auftritte von Ex-Genesis Ray Wilson am 31.7. und 1.8. in Neubrandenburg und am 2.8. im Konzertgarten Warnemünde. Holle: „Konzerte mit 150 Leuten machen keinen Sinn.“

Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur hat 30 Events gestrichen, darunter der Tag der Bundeswehr in Laage, der 60. Hafengeburtstag in Rostock, der landesweite Tag des offenen Denkmals und Feste zum Kindertag. Die Kulturbühne Moya in Rostock hat das Konzert der Sängerin Alexa Feser (8. Mai) abgesagt. Das Konzert von Heinz-Rudolf Kunze (23. Mai) und die Auftritte der Comedians Ines Anioli (9. Mai) und Bernd Stelter (29. Mai) werden verschoben.

Wird es überhaupt Events wie Dorf- oder Stadtfeste geben?

Schwer zu sagen. Frank Holle prüft gerade mit der Kurverwaltung, ob er das Rhododendron-Parkfest in Graal-Müritz Ende Mai in einem anderen Gewand durchziehen könnte. Dann würde es keine Bühne geben, aber Marktstände. „Das wäre dann ein Wochenmarkt im Rhododendron-Park“, sagt Holle.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Was ab wann gilt: Neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen in MV im Überblick

Fitnessstudios in MV bleiben zu: Betreiber sind stinkesauer

Neue Corona-Obergrenze für MV: Warum das Land schon ab zehn Fällen einschränken will

Von Michael Meyer