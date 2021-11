Bad Doberan

Jürgen Paul (75) kommt mit dem Elektrorollstuhl vom Einkauf zurück, eine große Schachtel Kekse liegt auf seinen Beinen. „Ich finde es gut, dass so viel für meine Sicherheit getan wird“, erklärt der Bewohner der Pflegeeinrichtung Johanniterhaus in Bad Doberan (Landkreis Rostock). Seit Montag gilt eine neue Corona-Verordnung für alle Pflegeheime in MV.

Nicht geimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen lassen. Neu ist, dass auch Geimpfte getestet werden, zweimal pro Woche. Er sei sehr dankbar dafür, dass die Pflegekräfte dabei mitmachen und so helfen, tödliche Massenausbrüche zu verhindern, sagt Bewohner Paul.

Ist die Testpflicht gar keine Pflicht?

Verwirrung herrscht allerdings über eine allgemeine Testpflicht für alle Heimbesucher ab sechs Jahren, egal ob mit oder ohne Impfung. Laut einer Pressemitteilung des Schweriner Sozialministeriums gilt diese seit diesem Montag. Jörg Leibinger, Verantwortlicher für 33 Pflegeheime beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in MV, ist dagegen überzeugt, dass die neue Verordnung eine solche Auslegung nicht hergibt.

Auf Nachfrage räumt Alexander Kujat, Sprecher von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), ein: „Die neue Landesverordnung enthält eine strenge Empfehlung, dass sich auch geimpfte Besucher testen lassen sollen“. Streng genommen sei es gar keine Verpflichtung.

Lesen Sie auch:

Für Besucher ohne Impfung gilt die Testpflicht bereits jetzt. Die verbindliche Ausweitung für ausnahmslos alle Gäste werde aber sehr wahrscheinlich schon Ende der Woche kommen, so Sprecher Kujat. Darauf verständigte sich am Wochenende die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern.

Bei Angehörigen von Heimbewohnern in MV hinterlässt das Verordnungsdurcheinander offene Fragen. „Wir bekamen viele Anrufe“, sagt Korinna Lembke, Leiterin des Johanniterhauses. Sie und ihre Mitarbeiter erfuhren erst aus der Zeitung von den neuen und den geplanten Regeln. In einem anderen Bad Doberaner Heim waren Mitte Oktober 17 Senioren nach einem Massenausbruch gestorben.

Umsetzung dauert noch

„Kurzfristig ist das nicht so einfach umsetzbar“, sagt DRK-Mann Leibinger. Das Testen aller Mitarbeiter und die geplante Testpflicht für alle Besucher seien aber absolut sinnvoll. „Im Mittelpunkt steht der Schutz der Bewohner, das alles hilft dabei sehr“, sagt Leibinger.

Empfehlung oder Pflicht? Laut Paragraf 5 der neuen Pflege-Coronaverordnung MV braucht jede „besuchende und aufsuchende“ Person eines Pflegeheims mindestens einen maximal 24 Stunden alten, negativen Antigentest. So verbreitete es das Sozialministerium am Freitag per Pressemitteilung. In Paragraf 18 der Verordnung heißt es allerdings, dass „geimpfte besuchende und aufsuchende Personen vom Testerfordernis befreit sind“. Auf Nachfrage teilte die Behörde am Montag mit, die Verordnung enthalte gar keine Pflicht, sondern „eine strenge Empfehlung“ für geimpfte Besucher, sich testen zu lassen. Eine entsprechende Pflicht soll in den kommenden Tagen beschlossen werden.

Heimleiterin Korinna Lembke geht davon aus, dass ihre Einrichtung im Laufe der Woche die nötigen Testkapazitäten für die Besucher aufgebaut haben wird. Unabhängig von Verordnungen appelliert sie an alle Angehörigen, sich trotzt Impfungen vor Besuchen zu testen.

Die Honorarkräfte, die die Tests im Johanniterhaus übernehmen, hatten am Montag frei, die Bundeswehr zog ihre Mitarbeiter schon vor Monaten ab. Bis zu 600 Tests machten Helfer und Soldaten im Januar, als noch kaum jemand geimpft war, pro Woche. Vergangene Woche waren es noch knapp über 200. Lembke erwartet mit der Testpflicht für Geimpfte ähnliche Zahlen wie zu Jahresbeginn.

Verständnis bei Angehörigen

In den Gängen des Johanniterhauses stoßen die Neuerungen auf Wohlwollen. „Ich finde das in Ordnung“, sagt eine 62-jährige Angehörige aus Schwaan, die zweimal in der Woche ihre 96-jährige Mutter besucht. Die Aussicht, künftig trotz Impfung jedes Mal einen Test machen zu müssen, einschließlich 15 Minuten Wartezeit, stört sie nicht sonderlich. „Ich habe ja Zeit und Ruhe“, sagt die Vorruheständlerin. Bei Berufstätigen, die auch zwei kleine Kinder versorgen müssen, könne das natürlich anders aussehen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Heimmitarbeiter leisteten eine tolle Arbeit, lobt die 62-Jährige. Weil Besuche nur noch nach Anmeldung möglich sind, hätten sie viel mehr zu tun, müssten am Telefon Termine koordinieren, Testzertifikate überprüfen und bei der Arbeit auf der Station den ganzen Tag Maske tragen. „Daran gewöhnt man sich“, sagt Pflegefachkraft Mandy Rieck (30). Sie störe die ausgeweitete Testpflicht nicht, die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen auch nicht. Es sei genauso wie draußen: Einige wenige hätten kein Verständnis für die Schutzmaßnahmen, die meisten dagegen schon.

Debatte um Impfpflicht

Die allermeisten Pflegekräfte in der Doberaner Einrichtung sind geimpft. Leiterin Korinna Lembke lässt keinen Zweifel daran, dass sie eine Impfpflicht für richtig hält. „Ich würde es aber dringende Empfehlung nennen, Pflicht klingt nicht gut.“ Sozialministerin Drese sprach sich vergangene Woche ebenfalls dafür aus. Die Einführung sei aber langwierig und nur auf Bundesebene möglich, sagte ihr Sprecher Alexander Kujat. Seine Chefin „wollte eine breite Diskussion in Gang bringen“.

OZ-Kommentar zu neuen Regeln in MVs Pflegeheimen: An der Testpflicht für Geimpfte führt kein Weg vorbei

255 sogenannte vollstationäre Pflegeheime gibt es in MV. In diesen versorgen rund 16 000 Pflegekräfte knapp 20 000 Personen. 80 Prozent der Bewohner haben laut Sozialministerium bereits die dritte Impfung. In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und in Schwerin beträgt der Anteil sogar annähernd 100 Prozent.

Von Gerald Kleine Wördemann