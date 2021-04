Neue Restaurants in Rostock: Darum lohnt sich eine Neueröffnung in der Krise

Rostock

Pizza, Pasta, Falafel, Burger, Sachen vom Grill und vegetarische Speisen – das alles soll es bald im Restaurant „Safran“ am Doberaner Platz geben. Die Vorbereitungen für die Eröffnung der neuen Gastronomie in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt laufen auf Hochtouren. Eigentlich sollte der Laden in der vergangenen Woche öffnen, doch der Start verzögert sich. „Wir sind noch nicht fertig geworden“, erklärt Mitarbeiter Mohammad Shawakh. Unter anderem würden noch einige Geräte fehlen. Durch die Corona-Pandemie habe es Verzögerungen bei der Lieferung gegeben. „Eine Fritteuse fehlt noch“, nennt er ein Beispiel.

In den nächsten Tagen soll es in dem Geschäft am Doberaner Platz aber losgehen. Hinter dem 12-köpfigen Team liegen Wochen harter Arbeit. „Hier war vorher ein Blumenladen drin und der Zustand des Gebäudes war sehr schlecht“, berichtet Mohammad Shawakh. „Wir mussten alles neu machen – den Boden, die Wände.“ Außerdem habe eine Umwidmung in eine gastronomische Einrichtung beantragt werden müssen. „Jetzt machen wir noch die Speisekarten fertig und bringen draußen die Werbung an“, sagt Ehefrau Bianka Shawakh, die sich hauptsächlich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern wird.

„Essen kommt immer gut an“

Im Februar entschieden sich Mohammad Shawakh und sein Chef, ein neues Restaurant zu eröffnen. Beide sind gut befreundet und haben zuvor eine andere Gastronomie im Szeneviertel betrieben. Diese haben sie nun übergeben und wagen einen Neustart. „Wir lieben die Branche, wir arbeiten gern in der Gastronomie“, erzählt der 25-Jährige. Die Gäste kann er aufgrund der Corona-Pandemie aktuell nicht im Laden empfangen, Speisen werden ausschließlich zur Abholung angeboten.

Angst, dass aufgrund der Pandemie Gäste ausbleiben, haben die Mitarbeiter nicht. „Essen kommt doch immer gut bei den Menschen an. Sie werden das Angebot annehmen“, sagt Bianka Shawakh und lacht.

„Froh über solche Meldungen“

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Nordosten, freut sich über solche Nachrichten. „Ich bin froh über jeden Betrieb, der in der jetzigen Zeit den Schritt wagt und trotz allem öffnet, weil er eine Zukunft in der Branche sieht“, sagt er. „Die Branche wird eine Zukunft haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen wieder gern in die Gastronomie kommen und vielleicht sogar das nachholen wollen, was sie in den vergangenen Monaten nicht in Anspruch nehmen konnten.“

Wer ein Café, eine Bar oder ein Restaurant öffnen möchte, könne die Zeit nun in jedem Falle nutzen für die nötigen Behördengänge und Baumaßnahmen. Ob sich der Betrieb in der aktuellen Zeit lohne, hänge unter anderem auch vom Geschäftsmodell ab. Wer sich auf große Feiern und Im-Haus-Verzehr spezialisiert hat, habe es derzeit sehr schwer und müsse wohl noch länger warten. „Die Öffnung der Außenbereiche hingegen könnte schneller wieder möglich sein“, sagt er. Auch wer ein reines Lieferservice-Geschäft plant, habe bessere Chancen.

Stimmung ist schlecht

Für die Restaurants, die coronabedingt einen Lieferservice betreiben, lohne sich das Geschäft kaum. „Über Wasser halten können sie sich damit nicht. Es geht eher darum, den Kunden zu zeigen, dass man noch da ist. Und darum, die Mitarbeiter wenigstens ein bisschen zu beschäftigen“, so der Präsident. Die Stimmung in der Branche werde von Woche zu Woche schlechter – es fehle an Perspektiven und Hilfen. „Da trägt die abgesagte Ministerpräsidentenkonferenz, bei der ja vielleicht etwas herausgekommen wäre, nicht gerade zu einer Besserung bei.“ Immer mehr Betriebe würden angeben, nicht mehr lange durchhalten zu können. „Wir verlieren Betriebe und wir verlieren Mitarbeiter“, betont er. Gastronomische Einrichtungen können derzeit aufgrund fehlender Perspektive keine neuen Leute einstellen. Diese werden aber gebraucht, wenn es dann wieder losgeht. „Wenn die Saison nicht funktioniert, wird das eine Riesenkatastrophe für das Tourismusland MV.“

Fazit zwei Monate nach der Eröffnung

Jemand, der den Schritt einer Neueröffnung während der Pandemie gewagt hat, ist Sandy Wellnitz. Seit Februar gibt es im Café „Loukoumades Specialty Coffee“ im Barnstorfer Weg neben Kaffee-Spezialitäten auch Loukoumades, griechische Teigbällchen. „Es läuft auf jeden Fall besser als gedacht“, lautet sein Fazit nach gut zwei Monaten. „Ich bin aber auch sehr defensiv rangegangen, weil man in der aktuellen Situation nie einschätzen kann, was passiert und wie die Menschen damit umgehen.“

Wellnitz ist froh, dass die Kaffee-Branche wenigstens Produkte zum Mitnehmen anbieten kann. Wie das angenommen wird, hänge derzeit viel vom Wetter ab. „Bei Regen und Wind setzt sich draußen keiner mit Kaffee irgendwohin. An guten Tagen kommen zwischen 30 und 50 Kunden.“ Der Rostocker hofft, dass Kunden in seinem Café bald auch verweilen können. „Tische und Stühle stehen bereit, QR-Codes sind angebracht, Hygienemaßnahmen getroffen“, zählt er auf.

Heiß auf die Eröffnung: Sandy Wellnitz (30) hat das ehemalige Schreibeck in der KTV zu einem Café umgebaut. Hier will er die Kaffeekultur zelebrieren und eine besondere Kuchenspezialität anbieten. Quelle: ANTJE BERNSTEIN

Den Schritt, während der Pandemie neu zu öffnen, bereut er nicht. „Wenn man ein Konzept mit Hand und Fuß hat, dann sollte man den Schritt wagen und seinen Traum verfolgen. Auch in der Pandemie“, rät er. „Wir wissen nicht, wie lange uns das alles noch beschäftigen wird. Ich denke, dass auch mit den Impfungen Corona nicht von heute auf morgen verschwinden wird.“ Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. „Ich bin sowieso kein Fan davon, Pläne lange zurückzuhalten.“

Von Katharina Ahlers