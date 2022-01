Rostock

Massive Kostensteigerungen gefährden Schulbau-Vorhaben in MV. Wie aus der Antwort des Schweriner Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Beate Schlupp (CDU) hervorgeht, sind landesweit zehn laufende Projekte betroffen.

Einige Beispiele: Am Friedrich-Scheel-Förderzentrum für Körperbehinderte in Rostock liegt die aktuelle Kostenschätzung für die Erneuerung der Außenanlagen um 39 Prozent über dem ursprünglichen Ansatz. Der veranschlagte Preis für neue Fenster und Malerarbeiten an der Regionalschule in Malliß (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kletterte von 142 000 auf 265 000 Euro. Das entspricht einer Steigerung von 86 Prozent.

Spitzenreiter ist eine geplante Turnhalle für die private CJD-Christophorusschule in Rostock, die laut Schulleitung von 2,4 Millionen Euro auf inzwischen 5,4 Millionen Euro kletterte, ein Plus von 125 Prozent. Nach Angaben des Bildungsministeriums besteht die Gefahr, dass der Schulträger das Projekt wegen des ebenfalls stark gestiegenen Eigenanteils „nicht realisieren kann“.

Schulleiter Steffen Kästner widerspricht. Die dringend benötigte Zwei-Felder-Halle soll auf jeden Fall gebaut werden. Im Januar sollen Angebote gesichtet werden, nach einem Jahr Bauzeit könnte die Anlage dann 2023 fertig sein. Die Planungen laufen bereits seit 2016. „Wir haben uns dämlich angestellt“, sagt Kästner über die aus dem Ruder gelaufenen Kosten. Die anfängliche Kalkulation sei unrealistisch gewesen.

Fördermittel bleiben gedeckelt

Zugleich kritisiert Kästner eine nicht ausreichende öffentliche Unterstützung. „Wir sind ein anerkanntes Sportgymnasium, haben aber keine Chance auf eine Anpassung der Fördermittel.“ Während bei den öffentlichen Schulen Land und Gemeinden zumindest teilweise für die Mehrkosten aufkommen, muss der gemeinnützige Träger diese komplett aus eigener Tasche bezahlen. Das Land fördert die Halle zwar, weil diese als Bundesstützpunkt für die paralympische Sportart Goalball dient. Der Betrag ist allerdings auf 500 000 Euro gedeckelt – egal was die Sporthalle am Ende kosten wird.

Auch die öffentlichen Schulbauprojekte könnten durch die Preisexplosion in der Baubranche in Not geraten. Das Land behält sich vor, Vorhaben einzuschränken, umzufinanzieren oder zu prüfen, ob diese „notfalls eingestellt“ werden, teilt das Bildungsministerium in der Kleinen Anfrage mit. Eine Nachfinanzierung sei nur in Ausnahmefällen möglich. Alternativ könnten die Schulträger – in der Regel die Gemeinden – Kredite aufnehmen.

Millionen-Mehrbedarf in Löcknitz

Auch die Finanzierung eines geplanten Neubaus für die Regionale Schule in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) ist nicht mehr sicher. Die Gemeinde hat einen Mehrbedarf von drei Millionen Euro beim Land angemeldet. Das Land hat signalisiert, davon lediglich die Hälfte zu übernehmen.

Die Schule im deutsch-polnischen Grenzgebiet braucht aufgrund stark steigender Schülerzahlen dringend mehr Platz. Nach aktuellem Stand soll der Neubau 14,5 Millionen Euro kosten.

Von Gerald Kleine Wördemann