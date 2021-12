Rostock/Greifswald

Die Maskenpflicht an Schulen in MV hat sich als besonders effektiv bei der Verhinderung von Corona-Ausbrüchen erwiesen – vor allem dann, wenn Erwachsene einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Forschern der Universitäten Rostock und Greifswald. Die Forscher untersuchten insgesamt 475 Infektionsausbrüche, die sich zwischen Sommer 2020 und Frühjahr 2021 an allgemeinbildenden Schulen im Land ereignet hatten.

Spannend: Die Ausbrüche wurden in Phasen registriert, für die unterschiedliche Hygieneanforderungen galten. Der Hauptunterschied war dabei die Maskenpflicht. „Wir haben festgestellt, dass es in Phasen mit einer strengen Maskenpflicht zu weniger Folgefällen an Schulen gekommen ist“, sagt die Epidemiologin und Mitautorin Anika Kästner. Masken hätten zwar nicht den Eintrag von Infektionen in Schulen reduziert, aber die Ausbreitung des Virus in den Schulen. „Die Ergebnisse sind sehr klar.“

Oldenburg: Mund-Nasen-Bedeckungen werden beibehalten

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sieht sich bestätigt. „Die Mund-Nasen-Bedeckung hilft, Infektionen zu verringern.“ Die Pflicht zur Bedeckung werde auch für die nächste Zeit beibehalten. Eltern hatten in den vergangenen Monaten immer wieder auf die Belastungen der Kinder durch die Masken hingewiesen und im Herbst mit den damals noch sinkenden Infektionszahlen auf Lockerungen gedrungen.

Grundlage der Studie waren die Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), das seit Pandemiebeginn alle von den Gesundheitsämtern gemeldeten Infektionen an Schulen und Kitas dokumentiert. Für die Studie verglichen die Wissenschaftlerinnen Kästner (Greifswald) und Martina Sombetzki (Rostock) vier Infektionsphasen.

In der Phase 1 nach den Sommerferien bis zum bundesweiten zweiten Lockdown 2020 wurden an den Schulen in MV 189 Ausbrüche gezählt, in Phase 2 (Dezember 2020 bis Februar 2021) galt der bundesweite Lockdown nur mit Notbetreuung an den Schulen. Danach besuchten die Schüler wieder schrittweise bis Anfang April die Schulen (Phase 3 mit 179 Infektionsausbrüchen), um danach wieder in den Lockdown (Phase 4) zu gehen. „Interessant war der Vergleich der Phasen 1 und 3“, so Kästner. Bereits im Herbst 2020 galten AHA-Regeln, Wege- und Lüftungskonzepte und eine eingeschränkte Maskenpflicht, beispielsweise für Flure. Für Grundschüler galt keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Im Frühjahr 2021 kam zusätzlich zu den bestehenden Hygieneregeln insbesondere die Maskenpflicht im Unterricht dazu, auch für Grundschüler.

Besonders wirksam, wenn Erwachsene die Maske tragen

Hatte in der ersten Phase ohne Maskenpflicht im Unterricht eine infizierte Person auch eine weitere Person angesteckt (R-Faktor 1), sank dieser Wert in Phase 3 (Maskenpflicht im Unterricht) auf 0,3. „Das heißt, dass in der Phase mit einer strengen Maskenpflicht eine infizierte Person durchschnittlich 0,3 weitere Personen angesteckt hat“, so Kästner. Interessant: Infizierte Kinder waren keine Pandemietreiber an den Schulen. In beiden Phasen haben Schüler kaum Mitschüler angesteckt. Die Zahl der Folgefälle war dann besonders hoch, wenn der Erwachsene (in der Regel Lehrer oder Mitarbeitende) der Indexfall war, also das Virus in die Schulen getragen hatte. In der ersten Phase wurden durchschnittlich von diesem Erwachsenen 4,5 weitere Personen angesteckt, im Frühjahr 2021, als auch für Lehrer eine Maskenpflicht im Unterricht galt, sank der Wert auf 0,5.

An den Kitas, bei denen in beiden Phasen ähnliche Hygienekonzepte galten, sieht die Entwicklung etwas anders aus. Erwachsene mussten in beiden Zeiträumen bei der Übergabe der Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei der Arbeit mit den Kindern arbeiteten die pädagogischen Fachkräfte ohne Maske. Dort kam es im Frühjahr zu deutlich mehr Folgefällen, allerdings nur, wenn Erwachsene das Virus in die Einrichtung trugen. Ursächlich hierfür könnte die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante sein, die bei Kindern häufiger eine Infektion hervorruft.

Masken reduzieren Folgefälle

Das Fazit der Forscher: Maskenpflicht für Erwachsene als auch für Kinder führen zu einer Reduktion von Folgefällen – bei Erwachsenen allerdings deutlich stärker als bei Kindern. Die Wissenschaftler empfehlen zur Eindämmung der Ausbrüche an Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht sowohl für Lehrer, als auch für Schüler. Auch in Kitas würde das vermehrte Masketragen bei der Eindämmung von Ausbrüchen helfen. Den Einfluss von Luftfiltern untersuchte die Studie nicht. Der Grund: „Es gibt dazu bislang keine systematisch erfassten Daten an den Schulen, die einen Vergleich ermöglichen“, bedauert Kästner.

Von Martina Rathke