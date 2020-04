Abitur in Zeiten von Corona - Neuer Zeitplan für Schulen in MV: Abschlussprüfungen sollen am 11. Mai starten

Das Bildungsministerium hat einen neuen Plan vorgelegt, wie die Abschlussprüfungen an den allgemeinbildenden Schulen trotz Corona doch noch über die Bühne gehen sollen. Die Prüfungen für das Abitur und die Mittlere Reife sollen am 11. starten. Danach geht es mit straffem Zeitplan weiter.