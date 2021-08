Rostock

Schon als Jugendlicher musste ich in der Schule einen Aufsatz über das Thema „Der Tourismus zerstört, was er liebt“ schreiben. Damals waren es vor allem Bettenburgen auf Mallorca und anderen fernen Tourismuszielen, die als abschreckend empfunden wurden. Ein anderes abschreckendes Beispiel waren manche zubetonierte Orte an der westdeutschen Ostseeküste. Droht MV jetzt ein ähnliches Schicksal?

Diese Frage treibt immer mehr Menschen um, vor allem die Bewohner der betroffenen Regionen. Sie finden es nicht gerade lustig, wenn sie schon jetzt in Stoßzeiten kaum die Straße vor ihrer Tür überqueren können. Jedes neue Bett bedeutet neue Staus. Die Alternative wäre, noch mehr und breitere Straßen zu bauen und damit die Natur weiter zu zerstören.

Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist es schwierig, Investoren den Zugang zu MV zu verweigern. Denn die bestehenden Hotels und anderen Anbieter genießen keinen Bestandsschutz, das wäre Protektionismus.

Aber die Politik hat die Möglichkeit, neuen Projekten strikte Auflagen zu machen. Die Natur muss geschützt werden, die Einheimischen dürfen nicht unter Neubauten leiden und es muss sichergestellt sein, dass ausreichend Personal zur Verfügung steht. Dann verträgt MV neue, aber bitte nicht mehr Betten.

Von Axel Büssem