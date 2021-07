Neue Verbindungen nach MV: Ankunft der ersten Züge  wird erwartet

Rostock/Binz

Am Samstag startet die direkte Bahnverbindung von Dresden (9.42 Uhr) zum Ostseebad Binz auf Rügen. Die IC-Züge fahren an Samstagen und Sonntagen vormittags aus der sächsischen Landeshauptstadt auf Deutschlands größte Insel, wie die Bahn mitteilte. Zurück geht es samstagmittags ab Binz. „Ich bin überzeugt davon, dass wir durch solche Verkehrsangebote dem automobilen Individualverkehr eine attraktive, umweltfreundliche und staufreie Alternative entgegensetzen“, sagte Ines Fröhlich, Staatssekretärin im Sächsischen Verkehrsministerium laut Mitteilung.

Zwischenhalte auf der Verbindung zwischen Dresden Hauptbahnhof und Ostseebad Binz sind Dresden-Neustadt, Berlin, Eberswalde, Angermünde, Prenzlau, Pasewalk, Anklam, Züssow, Greifswald, Stralsund und Bergen auf Rügen. Die zusätzliche Verbindung soll bis 5. September bestehen.

Zug fährt von Basel nach Binz

Außerdem wird am Samstagmorgen in Mecklenburg-Vorpommern der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie Urlaubs-Express zwischen Lörrach/Basel und dem Ostseebad Binz erwartet. Laut Fahrplan beginnt die Reise im südbadischen Lörrach am Freitagabend um 19.54 Uhr. Am Samstag soll nach Stopps in Schwerin (08.04 Ihr) oder Rostock-Kassebohm (08.57 Uhr) die Reise um 10.39 Uhr auf Rügen enden. Den Planungen zufolge pendelt der Zug an den Wochenenden bis zum 13. August zwischen Lörrach/Basel und der Ostsee. Die Rückfahrten sind für Samstagabends ab Binz geplant.

Von RND/dpa