Schwerin

Altmodisch, fehlerhaft, unterbesetzt: Der Verfassungsschutz in MV soll grundlegend reformiert werden. Eine Expertenkommission hat am Mittwoch weitere Mängel in der Arbeit der MV-Geheimdienstler offengelegt. Wichtige Erkenntnisse seien nicht an Strafermittler weitergeleitet, die Glaubwürdigkeit von Quellen unzureichend überprüft worden. Neu sind Vorwürfe zu weiteren Waffen und einem Raubüberfall, der wohl längst aufgeklärt wäre, wenn der Verfassungsschutz nicht im stillen Kämmerlein agiert hätte.

Hinweis zum Attentat von Anis Amri

Schlapphüte sammeln Informationen, machen aber zu wenig daraus. Dieser Eindruck vom Verfassungsschutz des Landes hat sich nach der Vorstellung des Kommissionsberichtes verstärkt. Anlass für eine viermonatige Untersuchung waren zwei konkrete Vorwürfe. Zum einen habe der Verfassungsschutz den Hinweis einer Quelle auf mögliche Auftraggeber für den Anschlag von Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 nicht an andere Behörden weitergeleitet. Außerdem ging es um zwei Waffen – eine abgesägte Schrotflinte und eine Deko-Waffe, die die Geheimdienstler über einen Informanten erhielten, aber jahrelang in der Behörde liegen ließen.

Experten: Informationen hätten weitergeleitet werden müssen

Beides sei „fehlerhaft“ gewesen, erklärt Torsten Voß, Kopf der externen Experten-Kommission, die den MV-Geheimdienst auf den Kopf gestellt haben. Die Verfassungsschützer hätten den Hinweis auf etwaige Hintermänner des Amri-Attentates, das elf Unschuldige das Leben kostete, weiterleiten müssen, auch wenn sie Zweifel an der Glaubwürdigkeit der eigenen Quelle hatten. Dass an dem Tipp nichts dran war, sei nebensächlich. „Es gibt Übermittlungsvorschriften“, so Voß, der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes ist.

Auch, dass das bundesweite Terrorabwehrzentrum nicht eingebunden wurde, „schätzen wir als fehlerhaft ein“. Die MV-Behörde habe „gegen mehrere fundamentale Grundsätze nachrichtendienstlicher Arbeit verstoßen“, heißt es im Bericht. Voß äußerte auch massive Kritik an der Führung von V-Männern. In diesem und im anderen Fall habe es zudem kaum Akten gegeben. Die meisten Infos erhielten die Experten durch Gespräche mit Mitarbeitern des Geheimdienstes.

Moniert: Kommunikation und Dokumentation der Behörde

Die Pannen des MV-Geheimdienstes sorgten Ende 2020 bundesweit für einen Eklat. Ex-Chef Reinhard Müller räumte im Amri-Untersuchungssausschuss des Bundestags ein: Ein Informant habe angeblich im Februar 2017 in Berlin mitgehört, dass Amri bei der Vorbereitung des Anschlags und seiner anschließenden Flucht Unterstützung von einer Berliner Familie mit arabischen Wurzeln erhalten haben soll. Dies habe er aber für sich behalten, so Müller – und nicht einmal den damaligen MV-Innenminister Lorenz Caffier (CDU) informiert. Der soll es erst 2019 erfahren haben.

Im Zuge der Befragung war dann von Schrotflinte (schussfähig) und Deko-Waffe die Rede, die die Verfassungsschützer aus dem kriminellen Milieu hatten. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft, unter anderem, weil die Waffen über Jahre in der Behörde blieben. Auch hier monieren die Experten jetzt eine „mangelhafte Übermittlung von Informationen“ an andere Verfassungsschutzbehörden und Strafermittler, zudem „unzureichende schriftliche Dokumentation“ und schlechte Kommunikation.

Weitere Vorwürfe zu Waffen und einem Raubüberfall

Völlig neu: Es gebe Hinweise auf weitere „Waffen-Vorgänge“, so Voß. Dazu könne er jedoch keine Details nennen, da Staatsanwälte ermitteln. Ebenfalls neu ist der Vorwurf: Der MV-Verfassungsschutz habe fünf Jahre lang Hinweise zurückgehalten, die einen Raubüberfall aufklären könnten. Bereits 2015 habe ein Informant Hinweise auf mögliche Täter gegeben, jedoch erst Jahre später hätten Polizei und Staatsanwaltschaft davon erfahren. Auch hier keine Details wegen eines laufenden Verfahrens.

Verfassungsschützer behindern Strafverfolgung? Innenminister Torsten Renz (CDU) kündigt weitere Konsequenzen an. Im Januar hatte er Ex-Geheimdienstchef Müller entlassen. Nun will Renz den Empfehlungen der Kommission folgen. „Der Bericht ist ehrlich und sehr, sehr kritisch“, so der Minister. Der Verfassungsschutz solle neu aufgestellt werden. Thomas Krense, der neue Chef, werde einen Führungsstab erhalten, der ihn entlastet. Zudem sei der Geheimdienst „unterbesetzt“, so Renz. Im Herbst wolle er daher bei den Haushaltsgesprächen der Landesregierung „eine große Anzahl“ von Stellen beantragen. Die Experten-Kommission stellt fest: Der Geheimdienst sei trotz zunehmendem Extremismus personell nicht gewachsen.

Renz: Kontrolle durch den Landtag wird verbessert

Zudem werde die Kontrolle des Geheimdienstes von außen verbessert, erklärt Renz. Ein Gremium des Landtags solle dafür mehr Rechte erhalten, so Renz. Eine Forderung, die Linke und SPD im Landtag seit Jahren haben.

Die neuen Vorwürfe im Verfassungsschutz würden auch dienstrechtlich ausgewertet, kündigt Krense an. Man werde „genau prüfen“, ob und wo Mitarbeiter Verstöße begangen haben.

Von Frank Pubantz