Neuer Bahn-Fahrplan: Mehr Züge zur Ostsee

Berlin/Rostock

Am Sonntag wechselt der Fahrplan und bringt zahlreiche Änderungen für mit sich. So startet eine neue Intercity-Linie, die Dresden mit Berlin und Rostock verbindet. Zunächst seien zehn Fahrten geplant, teilte die Bahn mit. Ab März sollen die Züge im Zweistundentakt verkehren. Dann fahren auch Doppelstock-Züge als Intercity, die die Bahn von der österreichischen Westbahn gekauft und umlackiert hat.

IC Warnow fährt das ganze Jahr

Damit werde das bestehende Angebot dauerhaft verdoppelt, hieß es. Auch von Leipzig, Halle, Magdeburg und Stendal wird die Anbindung an die Ostsee ausgebaut: Der IC Warnow fahre künftig ganzjährig am Samstag noch Rostock und am Sonntag von dort zurück.

Mehr ICE von Berlin

Mehr Züge sorgen für einen Stundentakt auf den ICE-Strecken Berlin – Erfurt – München und Berlin – Braunschweig – Frankfurt/Main. Auch auf den Verbindungen von Hamburg ins Ruhrgebiet und an den Rhein sowie nach München wird das Angebot erhöht. Möglich macht das der ICE4, von dem derzeit alle drei Wochen ein neuer Zug geliefert wird.

Neue Nachtverbindungen in die Schweiz

Nachts fahren künftig einige ICE und Intercity, unter anderem zwischen Berlin und Zürich sowie Hamburg und Zürich. Aus dem Geschäft mit Schlafwagen ist die Bahn 2016 ausgestiegen. Die Österreichischen Bundesbahnen lassen seither Nachtzüge auch durch Deutschland rollen.

Preise im Fernverkehr bleiben stabil

Die übliche Fahrpreiserhöhung fällt im Fernverkehr in diesem Jahr aus. Schon zum Neujahrstag könnten Tickets sogar zehn Prozent billiger werden – sofern Bundestag und Bundesrat vor Weihnachten die Mehrwertsteuer senken. Im Nahverkehr jedoch steigen die Fahrpreise an diesem Sonntag durchschnittlich um 1,7 Prozent, Verbundtarife erhöhen sich teils noch stärker.

Von dpa/OZ