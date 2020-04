Rostock

Der neue Bußgeldkatalog, der bereits im Februar verabschiedet worden ist, tritt ab dem 28. April in Kraft. Damit gehen viele, teils drastische Änderungen in der Straßenverkehrsordnung einher. So zahlen Temposünder und Falschparker künftig mehr und müssen früher mit einem Fahrverbot rechnen. Aber auch neue Regelungen sind dazugekommen. Zu den wichtigsten zählen Folgende:

Tempolimit

Autofahrer, die auf den Straßen zu schnell unterwegs sind, zahlen ab kommender Woche höhere Strafen und müssen zudem früher den Führerschein abgeben.

Anzeige

bei 16 bis 20 km/h zu schnell gilt sowohl inner-als auch außerorts: 70 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg

gilt sowohl inner-als auch außerorts: 70 Euro Strafe und ein Punkt in bei 21 bis 25 km/h zu schnell gilt innerorts: 80 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot

gilt innerorts: 80 Euro, zwei Punkte und einen Monat ab 26 km/h zu schnell außerorts gilt ab dann: 80 Euro Strafe, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot

Dadurch entfällt die Regelung, dass ein Fahrer nur dann ein Fahrverbot erhält, wenn er innerhalb von zwölf Monaten zweimal mehr als 26 km/h zu schnell gefahren ist.

Weitere OZ+ Artikel

Rettungsgasse

Wer bei einem Stau keine Rettungsgasse für Polizei-und Rettungsfahrzeuge bildet, muss schon seit ein paar Jahren mit Bußgeldern rechnen. Jetzt wird ein einmonatiges Fahrverbot auch dann verhängt, wenn keine konkrete Gefahr oder Behinderung besteht. Je nach Schwere der Tat, können bis zu 320 Euro fällig werden.

Uner­laubtes Be­fahren der Rettungs­gasse: 240 Euro, zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot

mit Behin­derung: 280 Euro, zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot

mit Gefährdung: 300 Euro, zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot

mit Sachbeschädigung : 320 Euro, zwei Punkte, einen Monat Fahrverbot

Parken und Halten

Für das falsche Parken auf Geh- und Radwegen sowie das jetzt auch unerlaubte Halten auf Schutzstreifen und das Parken und Halten in zweiter Reihe wurden die Bußgelder angepasst.

Par­ken auf Geh- und Rad­we­gen: 55 Euro

Par­ken an Eng­stel­len bei Be­hin­de­rung von Ret­tungs­fahr­zeu­gen: 100 Euro und ein Punkt

Parken auf einem Parkplatz für E-Autos: 55 Euro

Pa­rken auf ei­nem Schwer­be­hin­der­ten-Park­platz: 55 Euro

Verbot von Blitzerwarnern

Ab dem 28. April gilt dann auch ein offizielles Verbot von Apps auf Smartphones und Navigationsgeräten, die vor Blitzer warnen. Bisher waren diese eine juristische Grauzone. Wer sie trotzdem nutzt, zahlt eine Strafe von 75 Euro und es gibt einen Punkt in Flensburg.

Mehr Rücksicht auf Radfahrer

Auf Radfahrer soll künftig noch mehr Rücksicht genommen werden. Wer diese im Straßenverkehr überholt, muss im Ort mindestens 1,5 Meter Abstand halten, außerorts 2 Meter. Zuvor war nur ein „ausreichender Seitenabstand“ vorgeschrieben.

Parken für Car-Sharing Fahrzeuge

Das Parken für Carsharing-Fahrzeuge soll erleichtert werden. Hierfür soll es ein neues Symbol geben, welches diese bevorzugt. Ein entsprechender Ausweis dafür muss hinter der Windschutzscheibe gelegt werden. Die Regelung gilt aber nur für professionelle Anbieter, nicht für privates Carsharing.

Lesen Sie auch:

Von OZ