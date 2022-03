Güstrow

Franz-Robert Liskow (34) ist auf dem Parteitag im Güstrow zum neuen CDU-Landeschef gewählt worden. Die OZ sprach mit ihm.

OZ: Herr Liskow, die CDU hat in MV derzeit einen schweren Stand. Wahlen klar verloren, in Umfragen weit weg von der SPD. Was werden Sie ändern?

Franz-Robert Liskow: Die Veränderungen in der CDU sind kein Sprint, sondern ein Marathon. Einige CDU-Mitglieder gehen noch immer von falschen Voraussetzungen aus. Dadurch, dass wir seit 15 Jahren in Wahlen kontinuierlich geschrumpft sind, haben wir inzwischen einen Zustand erreicht, der an die Substanz geht. Das einzige was hilft, ist der Wille zu echter inhaltlicher Auseinandersetzung und auch zur inhaltlichen Abgrenzung. Ich sehe uns da auf dem richtigen Weg, aber wir haben noch viel Strecke vor uns.

Wie viel Erneuerung ist nötig? Immerhin sind viele für die Lage der CDU Verantwortliche noch da.

Scherbengerichte helfen niemandem. Abgesehen davon sind die Veränderungen in den Vorständen von Landtagsfraktion und Landespartei erheblich. Die personelle Erneuerung ist zu einem großen Teil geglückt. Jetzt wird es um inhaltliche, strukturelle und um organisatorische Erneuerung gehen.

Im Landtag setzen Sie derzeit anscheinend auf Fundamental-Opposition. Beispiele sind die Themen Werften, Unimedizin, Klimastiftung. Besteht nicht die Gefahr, dass Sie wegen früherer Entscheidungen Ihrer Partei unglaubwürdig dastehen?

Das sehe ich ganz anders. Richtig ist, dass wir gegenüber der Regierung vom ersten Tag an hart am Wind segeln: Wenn die Regierung Fehler macht, dann benennen wir sie, wir kritisieren sie und wir präsentieren unsere Ideen. Das kostet viel Kraft, ist aber notwendig. Fundamental-Opposition ist das sicher nicht. Zur Auseinandersetzung mit der Landesregierung gehört auch die ehrliche Auseinandersetzung mit uns selbst. Das ist der Preis der Glaubwürdigkeit. Was gestern richtig war, ist morgen nicht automatisch falsch.

Stichwort Russland. Auch die CDU hat lange einen freundlichen Kurs mitgetragen. Wie sollen die Beziehungen aussehen, wenn der Krieg in der Ukraine mal vorüber ist?

Wir haben auch in der Landesregierung deutlich benannt, dass wir den außenwirtschaftlichen Kurs MVs, der sehr auf Russland abzielte, zu einseitig fanden. Wir haben auch vor Nebenaußenpolitik gewarnt. Es hat aber niemanden interessiert. Zwischen der CDU und der SPD war da insofern schon immer ein sehr deutlich erkennbarer Unterschied. Derzeit ist ziemlich offen, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine endet. Eine schnelle militärische Niederlage der Ukraine sehe ich nicht. Entscheidend ist, dass nach dem Krieg nicht weitergemacht wird, wo am 23. Februar aufgehört wurde. Es müssen klare Erwartungen an Russland formuliert werden und es braucht eine klare abgestimmte Haltung, die auch von allen unterstützt wird.

Von Frank Pubantz