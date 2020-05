Neuer Chef am Verfassungsgericht MV gesucht: Einflussnahme durch die Regierung?

Schwerin

Brisante Personalien bei der Neubesetzung des Landesverfassungsgerichts von MV: Kommende Woche soll der Landtag bestimmen, welche Richter künftig über verfassungsrechtliche Streitfragen entscheiden.

Dies kann zum Beispiel auch Verfahren betreffen, in denen Kläger Entscheidungen der Landesregierung oder einer Landtagsmehrheit anfechten. Zuletzt betraf dies etwa den umstrittenen Strategiefonds von SPD und CDU im Landtag. Zwei Richter-Nominierungen stehen in der Kritik.

Präsidentin trotz angefochtenen Auswahlverfahrens?

Monika Köster-Flachsmeyer soll Präsidentin des Landesverfassungsgerichtes werden – nach OZ-Informationen von der SPD vorgeschlagen. Das bringt Richter in MV auf die Palme. Nicht wegen Köster-Flachsmeyer selbst, sondern möglicher politischer Einflussnahme im Vorfeld. Denn die Richterin, seit Jahren Vize-Präsidentin des Oberlandesgerichts ( OLG) in Rostock, müsse mit dem Makel leben, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sie am OLG als Präsidentin durchdrücken wolle, um die Frauenquote in Spitzenpositionen aufzubessern (die OZ berichtete).

Das verhindert bislang die Klage eines Mitbewerbers, Kai-Uwe Theede, langjähriger OLG-Vizepräsident, der Bestnoten als Qualifikation vorzuweisen hatte. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald monierte im Eilverfahren: Es fehle im Auswahlverfahren „an einer nachvollziehbaren Begründung“, warum Theede plötzlich schlechter benotet wurde als zuvor.

Richterbund kritisierte Einfluss auf Auswahl von Juristen

Das Hauptverfahren ist anhängig. Richter munkeln, die Regierung – zuständig: das Justizministerium – wolle es aussitzen. Der Richterbund MV sprach zuvor von „polnischen Verhältnissen“, weil das Justizministerium offenbar versuche, ihm genehme Bewerber zu platzieren. Theede habe einfach die besseren Noten, heißt es aus Richterkreisen. Das sei entscheidend.

Richter fürchten „eine Marionette der Ministerpräsidentin“

Nun soll Köster-Flachsmeyer auch Präsidentin des Landesverfassungsgerichts werden. „Das ist ein Skandal“, sagt ein Richter. „Sie wäre Schwesig auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.“ Ein anderer befürchtet „eine Marionette der Ministerpräsidentin“. Es gehe nicht um die Person; Köster-Flachsmeyer sei eine hoch angesehene Kollegin. Moniert werde die politische Einflussnahme.

Schwesig lässt Vorwürfe als falsch zurückweisen

Das lässt Schwesig zurückweisen. „Die Vorwürfe sind falsch“, so Regierungssprecher Andreas Timm. „Der Vorschlag für die Wahl der Präsidentin des Landesverfassungsgerichts kommt nicht von der Ministerpräsidentin, sondern aus dem Landtag.“ Offiziell wird das so verkündet. SPD, CDU und Linke hatten ihre gemeinsame Wahlliste mit Richter-Namen vorgestellt. Insider erklären: Darauf seien aber jeweils Vorschläge jeder Fraktion.

Auch Vertreterin der „Antikapitalistischen Linken“ nominiert

Eine andere Personalie für das Landesverfassungsgericht sorgt ebenfalls für Diskussionen. Die Linke im Landtag nominiert erneut Barbara Borchardt, bis 2016 langjährige Landtagsabgeordnete der Partei. Borchardt gehörte zumindest in der Vergangenheit der „Antikapitalistischen Linken“ an, die der Bundesverfassungsschutz bei Vorstellung seines Berichts 2019 unter „Linksextremismus“ führte. Die Linke erklärt dazu: Borchardt erfülle alle Kriterien, stehe zu Landesverfassung und Stärkung der Demokratie.

Von Frank Pubantz