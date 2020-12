Rostock

Nach den moderaten Zahlen der vergangenen Tage ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag sprunghaft um 459 gestiegen. Das ist ein neuer Höchstwert. Am Montag waren vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock noch 118 Neuinfektionen gemeldet worden.

„Über die Feiertage hatten nicht alle Testzentren im Land geöffnet“, erklärt Lagus-Sprecherin Katja Dahlmann gegenüber der OZ. Entsprechend seien auch weniger Tests durchgeführt und in den Laboren bearbeitet worden. In MV gibt es derzeit 15 Testzentren.

Allein 158 neue Fälle im Kreis Mecklenburgischen Seenplatte

Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg damit nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Vergleich zum Vortag von 77,5 auf 82,5. Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik stieg um 9 auf 161.

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 158 Fällen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, hier stieg der Inzidenz-Wert auf 167,8. Ludwigslust-Parchim meldet am Dienstag 130 neue Fälle. Die Landkreise Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen überschreiten wieder die kritische Marke von 50. Damit gelten nur die Hansestadt Rostock (27,7) und der Landkreis Rostock (34,8) nicht als Risikogebiete.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in MV 11 634 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, von denen nach RKI-Schätzungen 8884 als genesen angesehen werden können. In den Krankenhäusern im Nordosten werden nach Lagus-Angaben mit Stand Dienstag (16.25 Uhr) 254 Corona-Patienten behandelt – 28 mehr als am Montag. Auf Intensivstationen werden 66 Corona-Patienten behandelt – das sind sieben mehr als am Vortag.

Von axm