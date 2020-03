Neuer Corona-Zeitplan für MV: Ab Mittwoch sind die meisten Geschäfte zu

Schwerin

Jetzt werden die angekündigten Verbote für Wirtschaft und Tourismus wegen der Coronavirus-Epidemie in MV konkreter. Ab Mittwoch, 6 Uhr, müssen viele Einzelhändler schließen, deren Waren nicht lebensnotwendig sind, kündigt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag an.

Das betrifft etwa Mode- und Elektrogeschäfte, aber auch Einkaufscenter, Parfümerien und Geschenkartikel-Läden. Nicht schließen müssen zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Baumärkte oder Händler für Tierbedarf. Auch Handwerker und Dienstleister dürfen weiter arbeiten.

Maximal 50 Personen in Restaurants, Tischabstand zwei Meter

Klare Regeln gebe es auch für Restaurants: Diese dürfen nur offen bleiben (6 bis 18 Uhr), wenn maximal 50 Personen anwesend sind und Tische einen Mindestabstand von zwei Metern haben.

Restaurants und von Schließung betroffene Einzelhändler könnten auf Liefer- und Onlinedienste umschwenken. Wichtig sei, den Kontakt von Mensch zu Mensch zu minimieren.

Ämter und Polizei kontrollieren die Umsetzung

Urlauber sollen bis zum Donnerstag aus MV abreisen erklärt Schwesig. Dies gelte für Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze. „Ich appelliere an alle, die Regeln umzusetzen“, erklärt die Regierungschefin. Ämter und Polizei würden dies kontrollieren und wenn nötig Sanktionen verhängen. Man setze derzeit noch auf die Vernunft der Menschen; schärfere Maßnahmen wären aber jederzeit denkbar.

Den Unternehmen in MV wolle man nun schnell unter die Arme greifen, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Dafür seien mehrere Instrumente aus einem 100-Millionen-Euro-Paket geplant: Liquiditätshilfen für Freiberufler und Kleinstunternehmen von bis zu 20 000 Euro, für größere Unternehmen bis zu 200 000 Euro. Das Land werde für nötige Kredite von Banken für einzelne Unternehmen den Bürgschaftsrahmen auf 2,5 Millionen Euro verdoppeln. Zudem sollen bereits geplante Zuschüsse beschleunigt an betroffene Firmen ausgezahlt werden.

Glawe : Geld soll betroffene Firmen schnell erreichen

Glawe sichert zu: Das Geld solle die Firmen binnen „sieben und 14 Tagen“ erreichen. „Das sind erste Angebote an die Wirtschaft.“ Weiteres sei geplant. Schwesig deutete an, dass das Land mit gebildeten Milliarden-Rücklagen noch einige Reserven habe.

Das Kappen des Tourismus sei der schwerste Eingriff in die Branche seit Bestehen des Landes, sagte Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes. Allerdings sei dies auch alternativlos, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. „Das Wichtigste ist, dass wir die Betriebe und Arbeitsplätze alle erhalten.“

