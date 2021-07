Neuer Familiennewsletter am Dienstag: Alles rund um den Kindergeburtstag

Wo können Kindergeburtstage in MV gefeiert werden? Was sind eigentlich Miet-Prinzessinnen und wie viel sollten Geschenke für Kinder kosten? Das alles verraten wir Ihnen am Dienstag um 17 Uhr in unserem neuen kostenlosen Familien-Newsletter. Melden Sie sich jetzt an und erhalten viele Informationen ganz ohne Abo.