Sievershagen

Die ersten Kunden sind da: Am Freitagmorgen öffnete der nagelneue Globus-Markt in Rostock-Sievershagen seine Pforten. Nach 28 Jahren Real-Markt offeriert jetzt Globus im Ostseepark Waren des täglichen Bedarfs. Während interessierte Kunden vor allem nach Eröffnungsangeboten Ausschau halten, spielt sich das Verkaufsgeschäft ein.

Centermanager Jens Fischer freut sich über den neuen Mieter: Globus ergänze die im Ostsee-Park vorhandenen Geschäfte ideal. Insgesamt werden bei Globus etwa 100 000 Artikel angeboten. Bei Waren und Preisen sei der neue Markt dem ersten Globus-Markt in Roggentin sehr ähnlich, so Geschäftsleiter Ringo Sauer. Kleine Unterschiede: Die Kunden in Sievershagen erwartet ein etwas breiteres Angebot bei Artikeln für Schule und Büro sowie bei Heimtextilien. Dagegen nicht im Angebot: Unterhaltungselektronik und Fahrräder. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr, am 14. und 16. April bereits ab 7 Uhr.

Von Thomas Luczak