Rostock

Wann hatten Sie das letzte Mal Glücksgefühle? Als die Sonne aufging? Als der letzte Lohnzettel eintrudelte oder beim Kauf eines Neuwagens? Was ist es, das die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern glücklich macht? Der aktuelle Glücksatlas in Deutschland stellt die Lebenszufriedenheit der Deutschen in den unterschiedlichen Bundesländern fest. Wie glücklich sind die Menschen im als manchmal miesepetrig verschrienen Nordosten wirklich?

„Innerlich feiere ich immer eine Party“

Er sollte es doch wissen – einer der Glücksbringer schlechthin. Enrico Medved (52) ist Schornsteinfegermeister aus Rostock und fast täglich wollen Menschen an seinen Glück spendenden Knöpfen drehen. Was ist für ihn Glück: „Mich machen so viele Sachen glücklich. Freunde, Gesundheit, wenn ich auf meine nette Kundschaft treffe. Noch glücklicher wäre ich, wenn ich wieder mehr reisen könnte. Und ich habe meinen Traumjob, der mir Spaß macht. Ich bin positiv eingestellt, innerlich feiere ich immer eine Party.“

Glücksatlas 2021 Quelle: Deutsche Post

MV liegt im guten Mittelfeld

Mecklenburg-Vorpommern liegt im aktuellen Glücksatlas im guten Mittelfeld mit Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. An der Spitze liegt wie im vorherigen Jahr Schleswig-Holstein, das sich den Platz mit Hamburg und zum ersten Mal einem ostdeutschen Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt, teilt. In MV sind die Menschen besonders in den Bereichen Familie und Freizeit zufrieden, nur in puncto Berufszufriedenheit ist das Land auf dem vorletzten Platz. Dafür hat die Zufriedenheit in der Pandemie nur wenig nachgelassen.

Rostocker Timm Berger (41) ist in seinem Törtchenlokal glücklich oder mit Familie und Freunden am Strand. Quelle: Anja v. Semenow

Zufriedenheit gilt auch für Timm Berger (41) aus Rostock als beständiger Wert im Leben, Glück sind für den gelernten Konditor vor allem schöne Sequenzen. „Glück ist so ein Moment ... – ein Moment, der vergeht. Ich freue mich über Augenblicke, wenn ein Spatz in der Pfütze badet oder Musik, die macht mich auch glücklich, einfach mit anderen Leuten zu tanzen. Wenn Menschen in mein Törtchenlokal kommen und ich kann einen schönen Schnack halten, der ständige Schaffensprozess bei meiner Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt – das ist mitunter Glück.“

„Mehr Geld macht nicht glücklicher“

Doch sind wirklich äußere Bedingungen, wie Arbeit und Einkommen, ausschlaggebend für Glück? Oder ist es nicht eher abhängig von inneren Faktoren? Das haben wir Prof. Dr. med Tobias Esch von der Uni Witten/Herdecke gefragt, einen der renommiertesten Experten zum Thema Glücksforschung. „Im Glücksatlas als sozioökonomisches Panel findet eine Verzerrung im Glücklichsein statt hin zu Arbeit und Einkommen. Geld ist zwar wichtig, aber nur solange es der Existenzsicherung dient. Mehr Geld macht dann nicht glücklicher. Auch Gesundheit ist vor allem für die Jugend ausschlaggebend. Menschen, die älter werden, preisen ein, dass das nicht mehr so ist. Trotz manchmal bereits vorhandener Krankheiten findet sich die größte Zufriedenheit bei den Älteren“, sagt Mediziner Tobias Esch.

Glück ist etwas Inneres

Wenn es das Geld und die Gesundheit nicht ist, was macht dann glücklich? „Glück ist die Gemeinschaft, die Verbundenheit. Es beginnt mit der Verbundenheit zu sich selbst. In sich selbst Frieden finden, führt zur Zufriedenheit“, betont der Glücksforscher. Dann ist Glück also etwas Inneres? „Ja. Über die gesamte Lebenszeit findet eine Bewegung statt, dass Glück etwas Inneres ist. Ein Moment, nicht mehr so laut und ekstatisch wie in der Jugend, etwas, das bleibt.“

Wie kann ich mehr Glück empfinden?

Was kann ich an meiner Lebenseinstellung ändern, um Glück zu empfinden? „40 bis 50 Prozent der Lebenszufriedenheit sind angeboren als eine genetische Komponente. Die andere Hälfte machen Einstellung und Verhalten aus.“ Kann man auch mit eher schlechter Veranlagung glücklich werden? „Ja. Einstellungen sind veränderbar. Es gibt Vergebungsübungen, das Führen eines Glückstagebuchs, Rituale zur inneren Einkehr und vor allem Sport und Bewegung. Entscheidungen, Genuss und Sinnhaftsein sind allesamt trainierbar“, weiß der Experte und verrät die Königsdisziplin zum Glücklichsein. „In einer liebevollen Gemeinschaft zu sein, auch mit sich selbst. Empathietraining kann das Glücksempfinden verstärken, bei jedem auf seinem Niveau“, verrät Prof. Esch.

Hutmacherin Regina Seidel-Otto (55) braucht mindestens eine Bezugsperson zum Glücklichsein. Quelle: Christian Rödel

Von kurzfristigem Glück und andauernder Zufriedenheit

Ähnlich denkt auch Regina Seidel-Otto (55), Hutmacherin aus Stralsund: „Zuerst einmal das größte Unglück wäre für mich, mutterseelenallein zu sein. Das größte Glück hingegen ist es, wenigstens eine Menschenseele zu haben, die mich stützt.“ Auch Jenny Geldner aus Stralsund findet das Glück in der Familie: „Das Naheliegendste ist, dass es meinen beiden Kindern gut geht und meinem Mann.“ Und Glücksexperte Tobias Esch – ist er glücklich? „Heute bin ich auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer 5 bis 6. Wenn ich beurteile, wie zufrieden ich mit meinem Leben bin, dann ist es eine 8.“ Und was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? „Glück ist eher kurzfristig und Zufriedenheit ein Lebenslohn.“

Von Anja von Semenow