Rostock

Klaus-Jürgen Strupp, besser bekannt als Ostseestadion-Sprecher „Struppi“, will sich als neuer Präsident der Rostocker Industrie- und Handelskammer ( IHK) unter anderem für den Abbau von Bürokratie einsetzen. Das werde nicht ohne Konflikte abgehen. Man müsse mit der Politik „auch mal in den Zwist gehen“ und ganz klar sagen: „Jetzt ist mal gut“.

In seiner Firma – Strupp ist geschäftsführender Gesellschafter der Hansa Automobile Rostock GmbH – seien zum Beispiel eineinhalb Mitarbeiter nur damit beschäftigt, amtliche Anfragen zu beantworten und Formulare auszufüllen.

So lief die Wahl

Am Montagabend war der 58-jährige Rostocker von der IHK-Vollversammlung – nach einer mitreißenden Rede – mit deutlicher Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden. In „einem fairen Wettstreit“, so Strupp. Einziger Gegenkandidat: Torsten Grundke, Geschäftsführer der Stralsunder Media-Markt-Filiale.

Strupps Schwerpunkte

Strupp – seit 2017 auch Mitglied der 44-köpfigen Vollversammlung der IHK – bedankte sich für das Vertrauen und versprach, für die Mitglieder im gesamten Kammerbezirk da sein zu wollen. In Stralsund und auf Rügen gebe es „tolle Firmen“.

Insgesamt gehören rund 36 000 Unternehmen zwischen Güstrow und Vorpommern zur IHK. Strupp wolle das Problem Fachkräftemangel angehen. Man brauche „mehr Bewerber“ auf offene Stellen, so Strupp. Zudem sei schnelles Internet im gesamten Land nötig. „Die Wirtschaft muss kommunizieren können.“

Bleibt Strupp Stadionsprecher?

Sein Vertrag mit Hansa Rostock laufe noch bis Ende der Saison, sagte Strupp. Er sei überzeugt, dass die Funktionen IHK-Präsident und Stadionsprecher miteinander zu vereinbaren seien. „Ich frage auch niemanden, wann er angeln oder in den Wald geht“, sagte er.

Warum war neuer Präsident nötig?

Die Wahl eines neuen IHK-Präsidenten war notwendig geworden, weil der vorherige Präsident, Claus Ruhe Madsen, im Frühjahr 2019 von seinen Ämtern in der IHK zu Rostock zurücktrat, um sich auf den Wahlkampf um das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters zu konzentrieren. Er hatte die Wahl Mitte Juni gewonnen und nimmt seit Montag seine Amtsgeschäfte wahr.

Madsens Vorgängerpräsidenten bei der IHK zu Rostock waren Wolfgang Hering (2003 bis 2013) und Rolf Paarmann (1999 bis 2003). Zuvor hatten dieses Amt Udo Harten (1995 bis 1999) und Konsul Wilfried Hontschik (1990 bis 1995) inne. Die reguläre Amtsperiode beträgt fünf Jahre, Strupps Wahlperiode endet im März 2022.

Mehr zum Thema:

Rostock: Klaus-Jürgen Strupp ist neuer IHK-Präsident

Rostocks neuer Oberbürgermeister: So lief sein erster Tag im Amt

Madsen-Nachfolger: Wer wird neuer IHK-Präsident in Rostock?

Lehrlingsmangel: Warum Azubi Dennis für seinen Betrieb Goldstaub ist

Von Thomas Luczak