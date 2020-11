Sassnitz

Die Pläne für den neuen „Königsweg“, den Zugang zum Königsstuhl auf der Insel Rügen, schreiten voran. Am Donnerstag wurde die Finanzierung des Millionenprojekts besiegelt. Seit Jahren gibt es Streit um den Bau am Kreidefelsen. Die OZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es?

Zum Königsstuhl, dem Wahrzeichen der Insel Rügen, soll künftig ein neuer Weg führen. Dazu ist der Bau einer ovalen Aussichtsplattform geplant. Aufgehängt werden soll diese mit Seilen an einem 40 Meter hohen Mast.

Warum ist das nötig?

Die Witterung macht dem 118 Meter hohen Kreidefelsen, der in exponierter Lage vor der Küste steht, zu schaffen. Ständig wird Material abgetragen, durch die natürliche Erosion ist er gefährdet. Geologe Dr. Ingolf Stodian von der Nationalpark-Verwaltung sagt mit Blick auf alte Aufnahmen: „Vor 100 Jahren hatte der Felsen noch viel mehr Substanz.“

Der Königsstuhl auf einer Ansicht von 1883 Quelle: Stefan Sauer

Besonders kritisch steht es um den Weg zum Königsstuhl, das sogenannte Königsgrab. Hier sind bereits Abbrüche sichtbar, er müsste irgendwann ohnehin gesperrt werden. Mit der neuen Plattform soll der Zugang für die nächsten 100 Jahre gesichert und der Felsen selbst entlastet werden, um diesen so lange wie möglich zu erhalten.

Wer ist dafür?

Die Nationalparkverwaltung und das Land MV unterstützen das Projekt. „Es ist wichtig, den sensiblen Naturraum im Nationalpark zu schützen und zugleich Besuchern die Möglichkeit zu eröffnen, den Königsstuhl in seiner Schönheit zu erleben“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Letztlich stimmten auch die Sassnitzer Stadtvertreter dafür. Sie entschieden zudem, dass die Kommune die Bauherrschaft übernimmt und nicht das Nationalparkzentrum, über dessen Gelände der Königsstuhl zu erreichen ist.

Was sagen die Kritiker?

Der Bau einer solchen Aussichtsplattform ist seit Jahren umstritten. Wichtigstes Argument dagegen: Die Ansicht des Rügener Wahrzeichens wird verunstaltet. Es wurde versucht, das Vorhaben zu verhindern. Ein geplanter Bürgerentscheid wurde in letzter Minute abgesagt, weil ihm eine falsche Einwohnerzahl zugrunde lag.

Gab es Alternativen?

Bereits seit 2011 wurden verschiedene Varianten geprüft. Diese reichten von einem geradlinigen Steg über oder neben dem Königsstuhl über verzweigte Wege und Rundwege bis zur schleifenförmigen Führung um das Königsgrab. Für die jetzige Lösung sprach, dass mit ihr auch große Besucherzahlen möglich sind.

Geht es nach dem Naturschutz, hätte man auch völlig auf Besucherverkehr an dieser Stelle verzichten können. „Das wäre für die Kreideküste und die Natur ohne Frage viel besser“, sagt Ingolf Stodian.

Der Nationalpark ist jedoch ein Touristenmagnet. Rund eine Million Besucher kommen jedes Jahr, um die Kreideküste zu sehen – etwa 300 000 davon zum Königsstuhl. „Wenn wir den Gästen hier keine Alternative zum jetzigen Zugang anbieten, suchen sie sich an den anderen Abschnitten des Hochufers selbst eine“, sagt Stodian. Damit drohten größere Schäden für Pflanzen und Tiere, noch mehr Menschen würden sich in Gefahr begeben.

Was ändert sich für Besucher?

Direkt auf dem Königsstuhl stehen: Dazu haben Insulaner und Gäste vermutlich nur noch wenige Wochen die Gelegenheit. Die jetzige Treppe, die über das Königsgrab auf den Felsen führt, wird ebenso abgerissen wie das Geländer auf der Plattform und die dortigen Holzplanken.

So sieht es jetzt auf dem Königsstuhl auf Rügen aus. Quelle: Peter Lehmann

Geplant ist eine ovale Wegeführung, so dass Besucher das Königsgrab ohne Richtungswechsel oder Gegenverkehr überschreiten können. Der Weg soll auf dem standsicheren Hochplateau nahe des Besucherzentrums beginnen und den Königsstuhl und das Königsgrab überspannen.

Der Rundgang wird 90 Meter lang und 2,50 Meter breit sein, an der Spitze ist der Weg auf 3,50 Meter erweitert. Die Brücke wurde bewusst nicht bis zur Spitze des Königsstuhls geführt, um die Ansicht möglichst wenig zu beeinflussen. Sie verläuft schräg über die Schlucht um das Königsgrab.

Der Zugang zum Königsstuhl wird barrierefrei. Zwischen dem Brückenboden und dem Geländer sollen Edelstahlnetze den Blick auf Kliff und See gewähren. Der Boden selbst wird aller Voraussicht nach undurchsichtig sein. Möglicherweise wird es einzelne transparente Sichtfenster geben.

Die Plattform soll nicht auf dem berühmten Kreidefelsen aufliegen, sondern in etwa ein bis zwei Meter über dem Boden schweben.

Schematische Darstellung der künftigen Plattform am Königsstuhl Quelle: Schlaich-Bergermann-Partner

Werden die Eintrittspreise für das Nationalparkzentrum erhöht?

Die Eintrittspreise am Königsstuhl sollen auch nach Fertigstellung der neuen Plattform nicht erhöht werden. Stattdessen überlegt das Nationalparkzentrum, während der Bauarbeiten den Eintrittspreis günstiger zu machen, so lange der Felsen nicht betreten werden kann.

Was sind die Herausforderungen?

Bei dem anstehenden Umbau müssen die Arbeiter sehr behutsam vorgehen. „Es wird nichts aus dem Boden geholt“, stellt Dr. Ingolf Stodian klar. Die Geländer werde man dicht über dem Boden abflexen. Noch vorhandene Fundamentreste sollen nicht ausgegraben werden, um die Erosion nicht zu beschleunigen.

Man bleibe wenigstens 60 Meter von der Kante ab. Die Fundamente für die Zugseile, die den Mast halten, werden erst hinter dieser Linie gegossen, etwa in Höhe des Ausstellungsgebäudes und des Kassenhäuschens. Auf diese Anker wirken die Zugkräfte des Pylons. Die Plattform soll anfangs wie ein Turm in die Höhe gebaut und dann an den Seilen des Pylons auf die endgültige Position abgesenkt werden.

Was kostet das Projekt?

Das Land unterstützt den Bau mit rund 7,2 Millionen Euro, teilte Harry Glawe am Donnerstag mit. Die Gesamtausgaben betragen demnach rund 7,6 Millionen Euro. Den Eigenanteil und die Kosten, die nicht gefördert werden können, werde das Nationalparkzentrum übernehmen, kündigte Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht an.

Wann soll es losgehen?

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat den Bau im Oktober genehmigt. Die Arbeiten sollen 2021 beginnen, vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte. Während der Bauphase dürfen keine Gäste mehr auf den Kreidefelsen.

Von Maik Trettin und Robert Berlin