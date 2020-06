Neuer Landeskommandeur MV: „Soldaten werden in Filmen oft klischeehaft dargestellt“

Schwerin

Im Gespräch mit Brigadegeneral Markus Kurczyk, der Ende März 2020 das Landeskommando MV übernommen hat, geht es auch um die Darstellung der Bundeswehr im deutschen Fernsehen. Kurczyk ist der Ansicht, dass Fiktion und Realität oft zu weit auseinanderklaffen und hat selbst eine Idee für einen Film.

OZ: Warum gefällt Ihnen die Darstellung von Soldatinnen und Soldaten in fiktionalen Formaten des Fernsehens, zum Beispiel beim „Tatort“, nicht?

Es ist oft so eindimensional. Es fängt bei Kleinigkeiten an. Zum Beispiel der ‚Tatort‘ über den ehemaligen KSK-Kämpfer ( Kommando Spezialkräfte, militärische Sondereinheit der Bundeswehr, Anm. d. Red.). Einen KSK-Kämpfer mit so einem Barrett habe ich persönlich noch nie gesehen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass man in Filmen Bundeswehr-Angehörige so darstellt, wie sie sich die Zuschauer vorstellen. Es ist jedenfalls nie so, wie ich es aus meinen 35 Jahren Dienst bei der Bundeswehr kenne.

Markus Kurczyk ist seit 35 Jahren bei der Bundeswehr. In dieser Zeit hat er 17 Mal seinen Einsatzort gewechselt. Dreimal war er in Afghanistan stationiert.

Wie würde eine aus Ihrer Sicht stimmige Film-Story über einen Soldaten im Einsatz, in Kabul zum Beispiel, aussehen?

Eine Geschichte, in der ich natürlich der Held bin (lacht), könnte so beginnen: Afghanistan, Kabul, ein Gelöbnis. Die Grundausbildung findet immer in Kabul statt, danach werden die afghanischen Soldaten auf das gesamte Land verteilt. Zum Ende der Ausbildung werden sie alle noch einmal versammelt und eingeschworen auf Land und Auftrag. Bei solchen Angelegenheiten habe ich mir angewöhnt, mich nach dem Gelöbnis unter die afghanischen Rekruten zu begeben, um mit ihnen zu sprechen. Auch Selfies mit dem deutschen General werden dann gern gemacht. Ein Graus für meine Personenschützer und meine afghanischen Partner-Generäle. Inmitten dieser Szenerie werde ich plötzlich von einem frischgebackenen afghanischen Soldaten in fehlerfreiem Deutsch angesprochen.

Zwischenfrage, denken Sie sich das jetzt aus oder ist das so passiert?

Das ist so passiert. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 20 Jahre jungen Afghanen handelte, der in Deutschland gelebt hatte und abgeschoben wurde. Wofür es sicher Gründe gab. Der junge Mann ist also gezwungenermaßen in seine Heimat zurückgekehrt und hat sich dann für eine Ausbildung beim Militär entschieden. Ich frage ihn: ‚Und – wie es geht es Dir nun?‘ Und höre dann von ihm: ‚Ich bin stolz, für mein Vaterland zu kämpfen.‘

Das mutet auch ein wenig klischeehaft an. Vom Abgeschobenen zum überzeugten Soldaten...

Stimmt. Aber das ist eben tatsächlich passiert. Realität. Manchmal ist die klischeehaft genug. Man braucht nichts hinzuzudichten.

Markus Kurczyk Markus Kurczyk wurde 1964 in Ludwigshafen geboren. Sein Dienst in der Bundeswehr begann nach dem Gymnasium im Jahr 1983 bei der Luftwaffe im bayerischen Roth. Nach dem Studium der Sozialpädagogik in München diente er beim Wachbataillon der Bundeswehr, wurde dann als Kompaniechef in Budel ( Niederlande) eingesetzt, diente dem Verteidigungsministerium und nahm an dem Generalstabslehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg teil. Anschließend diente Kurczyk erneut für die Luftwaffe im Verteidigungsministerium, dann als Bataillonskommandeur in Schortens ( Niedersachsen). Bisher absolvierte der Brigadegeneral drei Auslandseinsätze in Afghanistan (2006-2007 in Masar-e Sharif, 2011-2012 und 2019-2020 in Kabul). Außerdem war Kurczyk Kommandeur der Unteroffiziersschule der Luftwaffe in Appen sowie Abteilungsleiter „Ausbildung Streitkräfte“. Seit dem 25. März 2020 ist Brigadegeneral Markus Kurczyk Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin.

Als Asylgrund für Afghanen gilt Lebensgefahr, weil sie mit amerikanischen, deutschen oder anderen Militärs kollaboriert haben?

Ja, das sind die offiziellen Gründe, warum Afghanen in Deutschland Asyl beantragen können. Wenn jemand nachweislich gefährdet ist, wird er in Deutschland aufgenommen, auch mit Familie. Doch man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, dass in Afghanistan seit 50 Jahren Krieg herrscht. Es gibt eine Generation von Menschen dort, die nie etwas anderes kennengelernt hat. Die Frage ist doch: Was macht Krieg mit Menschen? Über einen so langen Zeitraum. Was macht eine Krise aus Menschen? Ich habe im Rahmen der Corona-Krise den Satz gehört: In Krisen zeigen Menschen oft ihr schönstes oder ihr hässlichstes Gesicht. Das können Sie in Afghanistan auch sehen. Es gibt aber leider auch viele Afghanen, die aus der Kriegssituation heraus viel Geld verdienen und kein Interesse an geordneten Strukturen und Frieden haben. Durch die digitalen Medien sind die Menschen in den Städten Afghanistans gut informiert. Sie wissen, wie es aussieht in Europa, wie wir hier leben. Wenn man also in Afghanistan einschätzen kann, dass man keine Chance hat, in seinem eigenen Leben dort aus eigener Kraft etwas zu bewegen, ist schnell die Idee geboren: Ich geh woandershin. Ich glaube nicht, dass sie gern weggehen. Aber wenn sie keine Chance für sich sehen, werden sie woandershin gehen.

