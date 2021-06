Neuer Marine-Inspekteur in Rostock: „Wir müssen kämpfen können – und wollen“

Rostock

Seit März 2021 hat er das Sagen: Kay-Achim Schönbach (55) ist der neue Inspekteur der Marine und damit der oberste Vorgesetzte der Marine. Seine Dienststelle ist das Marinekommando Rostock. Was alles zu seinen Aufgaben gehört, welche Bedrohungen er sieht und was das für den Standort in Hohe Düne bedeutet, hat er der OZ verraten.

Welche Verbindung hatten Sie bisher zu Rostock und Mecklenburg-Vorpommern?

Mein Vater war zuletzt Kommandeur beim damaligen Verteidigungsbezirkskommando in Bad Doberan – bis 1998 und ist hier auch geblieben. Das Haus in Börgerende ist weiterhin in Familienbesitz. Ich habe meine Eltern regelmäßig besucht. Mein Vater lebt nicht mehr und meine Mutter ist jetzt 77, ich bin der einzige Sohn. Es ist schön, jetzt in ihrer Nähe zu sein.

Rostock ist Deutschlands Marinehauptstadt mit dem Marinekommando in der Hansekaserne und dem Stützpunkt Hohe Düne. Eine große Rolle im Land spielt auch die Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund. Wie stark wollen Sie sich persönlich in der Region einbringen?

Wo immer wir als Deutsche Marine helfen können, bringen wir uns gerne ein. Wenn uns die Stadt oder die Region brauchen, stellen wir Menschen und Technik bereit, soweit es die gesetzlichen Rahmenbedingungen zulassen. Die Unterstützung beim Bekämpfen der Pandemie ist nur ein Beispiel. Ich möchte, dass wir als verlässlicher Partner wahrgenommen werden.

Kay-Achim Schönbach, Inspekteur der Marine Seit März 2021 ist Kay-Achim Schönbach (55) Inspekteur der Marine. Nach seinem Abitur trat er 1984 den Dienst bei der Bundeswehr an und absolvierte die Ausbildung zum Marineoffizier. Zwischen 1985 und 1990 studierte er Pädagogik an der Bundeswehruniversität Hamburg und absolvierte mehrere Offizierslehrgänge. Nach seinem Einsatz als Artillerieoffizier auf dem Zerstörer „Hamburg“ wirkte er zwei Jahre als Wach- und Navigationsoffizier auf der niederländischen Fregatte „Jan van Brakel“. Von 1995 bis 1999 fuhr er auf der Fregatte „Brandenburg“. 2001 bis 2004 war Schönbach im Bundesministerium der Verteidigung, bevor er von 2004 bis 2006 Erster Offizier auf der Fregatte „Schleswig-Holstein“ wurde. 2006 bis 2008 wurde er Adjutant beim Generalinspekteur der Bundeswehr, bis er 2008 das Kommando auf der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ übernahm. Nach einer Lehrtätigkeit an der Führungsakademie der Bundeswehr wurde er Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders in Wilhelmshaven. Nach seiner Ernennung zum Flottillenadmiral übernahm Schönbach 2016 das Kommando eines ständigen maritimen Einsatzverbandes der Nato im Mittelmeer, bevor er 2017 Kommandeur der Marineschule Mürwik wurde. Danach wurde er als stellvertretender Leiter der Abteilung Strategie und Einsatz ins Bundesministerium der Verteidigung gerufen. Der Inspekteur der Marine ist der oberste Vorgesetzte der Marine. Seine Dienststelle ist das Marinekommando Rostock. Der Inspekteur bekleidet den Dienstgrad eines Vizeadmirals und repräsentiert die Marine nach außen.

In Stralsund finden regelmäßig feierliche Gelöbnisse in der Öffentlichkeit statt. Ausgerechnet in der Marinehauptstadt Rostock nicht. Warum ist das so?

Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das müssten wir mit der Stadt Rostock besprechen. Ich hätte keine Probleme damit. Es gibt immer Städte, die das gerne machen. Vielleicht ist das in einer Universitätsstadt anders gelagert.

Das Marine-Operation-Center im Marinekommando ist bald fertig gebaut. Wie wird sich der Standort dadurch verändern?

Noch ist das Marinekommando an zwei Standorte verteilt. Hier in der Hansekaserne in Rostock und Flensburg/Glücksburg. Mit dem Abbau des Operation-Centers in Flensburg und der Inbetriebnahme hier in Rostock werden viele Soldaten mit ihren Familien ins Land kommen. Die Stadt wird als Marinestadt wachsen und sie wird vor allem auch multinationaler. Das Marine-Operation-Center ist für den gesamten Ostseeraum zuständig, daher werden unter anderem Verbindungsoffiziere unserer Partner-Marinen hier stationiert sein.

Viele Soldatinnen und Soldaten werden bald also Wohnungen im Raum Rostock suchen. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Ich habe am Ende ja was gefunden. In Kühlungsborn. Ich gebe zu, dass ich gerne in Rostock fündig geworden wäre, da ich es näher zum Kommando gehabt hätte. Aber Sie wissen ja, wie es ist, meine Frau hat anders entschieden (lacht). Es ist schon schwer geworden, in Großstädten wie Rostock etwas zu finden. Ich habe die Stadt 1994 das erste Mal kennen gelernt, als mein Vater seinen Dienst in Bad Doberan angetreten hat. Heute ist das eine andere Stadt. Rostock hat sich toll entwickelt.

Einige Firmen im Land bauen inzwischen selbst bezahlbare Wohnungen, um Mitarbeiter zu finden oder zu halten. Ist sowas für die Marine denkbar?

Wir als Marine dürfen nicht selbst bauen. Anders als die britische, französische oder amerikanische Armee, die an den Standorten Wohnblocks errichten. Ganz früher gab es das bei uns auch, was man heute noch in einigen Orten sehen kann. Die Soldaten müssen selbst suchen. Ich gebe zu: Das ist oft sehr schwer.

Russland und China würden sich „bedrohlich“ verhalten sagt Kay-Achim Schönbach (55). Quelle: Andreas Ebel

Sie sind jetzt der oberste Soldat der Marine. Macht Sie das stolz?

Inspekteur der Marine ist keine Stelle, auf die man hinarbeiten kann. Es ist ein politischer Dienstposten. Ich bin sozusagen ein politischer Beamter. Du kannst arbeiten und musst viel, viel Glück haben. Deshalb bin ich am Ende des Tages auch stolz, aber die Verantwortung, die mit der Position einher geht, erfüllt mich mit Demut.

In die Amtszeit Ihres Vorgängers fiel die Phase, in der die Marine durch mehr internationale Verantwortung in mehr Auslandseinsätze geschickt wurde. Was ist Ihr großes Thema? Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit verändern?

Oh, da können wir jetzt noch eine Stunde ranhängen….

Nur das Wichtigste bitte…

Auch wenn wir historisch in einer besonderen Verantwortung stehen, ist das Hauptthema für mich, klarzumachen, wofür es Streitkräfte und damit auch die Deutsche Marine gibt. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir in Extremsituationen wie eine Feuerwehr gefordert sein könnten. Wir suchen diese nicht, aber wir müssen es können. Und wir müssen es dann auch wollen. Mein Hauptziel ist, unseren Soldatinnen und Soldaten begreifbar zu machen, dass wir kämpfen können müssen. Das müssen wir dann auch wollen. Das ist eine Frage des „Mindsets“. Und mein zweites großes Thema ist es, dafür die personellen und materiellen Grundlagen zu schaffen, so es in meiner Macht steht. Die Marine wurde in der Vergangenheit stark herunter gespart. Langsam bessert sich die Lage.

Wird der Standort Warnemünde/Hohe Düne durch diese Aufrüstung weiter wachsen?

Es geht gar nicht um Aufrüstung, sondern, um erstmal darum, die Deutsche Marine so auszurüsten, dass sie alle Aufträge dauerhaft erfüllen kann, ohne dabei permanent unsere Männer und Frauen über die Maßen zu belasten und das Material übermäßig zu verschleißen. Aber, was nötig ist, entscheide nicht ich. Das entscheidet die Politik und damit am Ende des Tages die Bürgerinnen und Bürger. Ich berate.

Wonach geht es? Nach Bedrohungslage? Fühlen Sie sich durch Russland bedroht?

Das russische Verhalten und die russischen Streitkräfte sind bedrohlich. Die noch größere Bedrohung, die ich sehe, ist China. Dafür brauchen wir modernere Einheiten, um an der Seite anderer helfen zu können. Im Vergleich zu den großen Marineeinheiten der Nato sind wir ein kleiner Partner. Wir brauchen eine wirksame Abschreckung, um diplomatische Ziele zu erreichen. Nur Präsenz schafft Relevanz. Wir müssen bedrohungsorientiert rüsten und ausrüsten.

Eine neue Aufrüstungsspirale?

Nein, wie gesagt, wir brauchen eine Ausrüstung, die uns unsere Aufgaben dauerhaft erfüllen lässt. Der Anfang ist gemacht, aber es bleibt noch eine Menge zu tun. Jetzt kommt es darauf an, die Einsatzbereitschaft der Marine weiter zu steigern.

Von Andreas Ebel