Am Samstagmorgen ist in Mecklenburg-Vorpommern der erste Zug der neuen Sommer-Nachtzuglinie „Urlaubs-Express“ zwischen Lörrach/Basel und dem Ostseebad Binz angekommen. In Rostock wurden die ersten Reisenden feierlich in Empfang genommen. Wie der Start lief und wie es weitergehen soll.